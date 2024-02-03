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وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدا يوم الجمعة المقبل

2/3/2024 2:29:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح مسجد الفردوس بالزقازيق بمحافظة الشرقية الأربعاء الموافق 7 / 2 / 2024م، وسيتم افتتاح ( 22 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 9 / 2 / 2024م، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 558 ) مسجدًا منها ( 435 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م عدد ( 11580 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد الفتح الإسلامي – المريس - الطود

2. مسجد خاتم المرسلين – طيبة

مديرية أوقاف القاهرة

3. مسجد زون 10 - زون 10 البانسية–كمبوندجاردينا سيتي

مديرية أوقاف الفيوم

4. مسجد الرحمن – أبو سكين – العجميين

5. مسجد الوحدة المحلية – سنهور القبلية - العجميين

6. مسجد الحنفي – نزلة بشير – مركز الفيوم

7. مسجد الرحمن – عزبة رمزي – بندر الفيوم

8. مسجد العتيق – تطون – مركز إطسا

مديرية أوقاف الغربية

9. مسجد القبلي – كفر الحمام - بسيون

10. مسجد الرحمة ( الكبير ) – كفر دمتنو– المحلة الكبرى

11. مسجد عبد المجيد حجازي – المعتمدية – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الجيزة

12. مسجد عرفات – منشأة أبو العباس - العياط

13. مسجد الرحمن البحري – منيل السلطان - أطفيح

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. مسجد فتح الأبيض – منشية المرشد - مطوبس

15. مسجد القبلي – النوايجة– دسوق بحري

16. مسجد الغفران – أبو العزايم– سيدي سالم

مديرية أوقاف بني سويف

17. مسجد أبو بكر الصديق – قفطان الغربية – مركز سمسطا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

18. مسجد إبراهيم سلامة – عزبة منصور – التل الكبير

مديرية أوقاف الإسكندرية

19. مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد غازي مصبح – مركز بني عبيد

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد النور المحمدي – شارع البحر - مركز المحمودية

مديرية أوقاف الغربية

3. مسجد الرحمن – محلة روح – طنطا ثان
















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