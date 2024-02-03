اليوم السابع.. فئات جديدة لـتكافل وكرامة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى

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- Youm7) تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها إضافة فئات جديدة لـ"تكافل وكرامة" فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وتفقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير، فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي..
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