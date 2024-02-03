Sunday, 04 February 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم السابع.. فئات جديدة لـتكافل وكرامة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى

2/3/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Youm7) تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها إضافة فئات جديدة لـ"تكافل وكرامة" فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وتفقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير، فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي..



واقرأ أيضا..


مدبولى يتفقد الأعمال النهائية للمتحف الكبير

رئيس الوزراء: سعداء بقرب الانتهاء بشكل كامل نت الصرح الحضارى


نجاح إطلاق القمر التجريبى Nexsat-1

لجنة علمية برئاسة زاهى حواس لمراجعة مشروع الترميم المعمارى لهرم منكاورع


19 قرارا بعمليات زرع نخاع على نفقة الدولة

"مدبولى" يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يناير


تدمير نصف مبانى غزة فى 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي

الاحتلال يمحو مربعات سكنية بالكامل فى خان يونس.. وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 27 ألف شهيد


وزيرة التضامن تبحث مع المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية جهود مصر فى الإغاثة لغزة والسودان


وزير الخارجية يؤكد لنظيره النرويجى الآلية الأمممية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة


أمريكا توسع دائرة الحرب فى الشرق الأوسط وطائراتها الحربية تقصف سوريا والعراق واليمن


p









MENAFN03022024000132011024ID1107805478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث