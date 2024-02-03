ما لا تعرفه عن صندوق التأمين على الماشية.. يتكفل بعلاجها في حالة مرضها

يقدم صندوق التأمين على الماشية العديد من الخدمات للمربين والفلاحين فى كافة أنحاء الجمهورية، فى إطار ‎الاهتمام بالمربى الصغير وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والتواصل المباشر مع منتجى الثروة الحيوانية حيث يتم تكثيف الدعاية والإرشاد عن المزايا التأمينية الشاملة التى يقدمها الصندوق لعملائه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التى يقدمها الصندوق:

1- يقدم الرعاية الصحية للحيوان، وذلك من خلال 1750 وحدة بيطرية منتشرة على مستوى الجمهورية تتبع الطب البيطرى.



2- يشارك فى حملات التحصين مثل الحملات الثلاث التى تقدم للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



3- يشارك الصندوق فى التقصى فى المناطق الحدودية لاكتشاف أية عترات جديدة أو متحورة من الأمراض المختلفة.



4- يتحمل الصندوق تكلفة علاج الماشية فى حالة تعرضها لوعكة صحية.



5- يشارك الصندوق فى عمليات التلقيح الاصطناعى، حيث أنه تحمل تكلفة 40 ألف قصيبة للماشية التى تم التأمين عليها من قبل الصندوق، فى حين أن المزارع يتحمل فقط تكلفة المصاريف الإدارية.



