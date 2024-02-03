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تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة

2/3/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Youm7) يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى“أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل حول الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة :



1- بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع 40% لتحسين الرى في زمام 1.60 مليون فدان بالصعيد



‎2 - الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بقنطرة فم بحر يوسف ، وجارى تركيب البوابات ومنظومة التشغيل

‎3- تنفيذ قناة التحويلة بقنطرة حجز الإبراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء

‎4- الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة الديروطية ، وبدء الأعمال الخرسانية بقنطرة البدرمان ، وتنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بقنطرتى ابو جبل والساحلية

‎5- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى تصميم وتنفيذ البوابات لضمان تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه

‎6- الالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بالموقع












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