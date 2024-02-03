تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة

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- Youm7) يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى“أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل حول الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة :
1- بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع 40% لتحسين الرى في زمام 1.60 مليون فدان بالصعيد
2 - الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بقنطرة فم بحر يوسف ، وجارى تركيب البوابات ومنظومة التشغيل
3- تنفيذ قناة التحويلة بقنطرة حجز الإبراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء
4- الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة الديروطية ، وبدء الأعمال الخرسانية بقنطرة البدرمان ، وتنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بقنطرتى ابو جبل والساحلية
5- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى تصميم وتنفيذ البوابات لضمان تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه
6- الالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بالموقع
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