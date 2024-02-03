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رئيس السنغال يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى

2/3/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس السنغالى، ماكى سال، إرجاء الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة فى البلاد خلال 25 فبراير الجارى إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية الرسمية.

وقال سال - فى خطاب موجه للأمة، أذاعته قناة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /السبت/ - إنه وقع على مرسوم رئاسى يلغى الإجراء السابق الذى حدد موعد الانتخابات الرئاسية، كما يحقق المشرعون مع قاضيين اثنين فى المجلس الدستورى تم التشكيك فى نزاهتهما خلال عملية الانتخابات الرئاسية.


وتعد المرة هى الأولى التى ترجئ فيها السنغال انتخابات رئاسية، بينما كانت الانتقالات الأربعة السلمية للسلطة من خلال صناديق الاقتراع منذ استقلال البلاد عن فرنسا فى عام 1960، قد أدت إلى حد كبير إلى تعزيز سمعتها كواحدة من الدول التى بها أكثر الديمقراطيات استقرارًا فى غرب أفريقيا.









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