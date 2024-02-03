رئيس السنغال يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى

(MENAFN
- Youm7) أعلن الرئيس السنغالى، ماكى سال، إرجاء الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة فى البلاد خلال 25 فبراير الجارى إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية الرسمية.
وقال سال - فى خطاب موجه للأمة، أذاعته قناة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /السبت/ - إنه وقع على مرسوم رئاسى يلغى الإجراء السابق الذى حدد موعد الانتخابات الرئاسية، كما يحقق المشرعون مع قاضيين اثنين فى المجلس الدستورى تم التشكيك فى نزاهتهما خلال عملية الانتخابات الرئاسية.
وتعد المرة هى الأولى التى ترجئ فيها السنغال انتخابات رئاسية، بينما كانت الانتقالات الأربعة السلمية للسلطة من خلال صناديق الاقتراع منذ استقلال البلاد عن فرنسا فى عام 1960، قد أدت إلى حد كبير إلى تعزيز سمعتها كواحدة من الدول التى بها أكثر الديمقراطيات استقرارًا فى غرب أفريقيا.
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