الجيش الروسى: تحركات استراتيجية وتقدم على خط المواجهة فى أوكرانيا

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن الجيش الروسى "احتل" مواقع أكثر قيمة فى عدة مناطق على خط المواجهة فى أوكرانيا، كما قضى على آلاف الجنود الأوكرانيين ودمر مئات الآليات والمعدات العسكرية، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية - فى بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "فى منطقة كراسنى ليمان، اتخذت المجموعة القتالية المركزية الروسية مواقع أكثر فائدة وصدت 19 هجومًا للعدو، وضربت القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 60 و63، واللواء الثانى عشر للأغراض الخاصة، ولواء الحرس الوطنى الأوكرانى الثالث عشر بالقرب من مستوطنة كيروفسك فى منطقة يامبولوفكا".



وبحسب البيان، فقد الجيش الأوكرانى - فى كراسنى ليمان، خلال الأسبوع الماضى - 1825 جنديًا، و6 دبابات و13 مركبة قتالية مدرعة، و36 مركبة عسكرية أخرى، و6 مدافع ميدانية، لافتا إلى أن 26 جنديًا أوكرانيًا استسلموا خلال الأسبوع الماضى فى هذه المنطقة.



وفى كوبيانسك، أشار البيان إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 750 جنديا خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى دبابة واحدة، و9 عربات قتالية مدرعة، و21 آلية فضلا عن 8 مدافع ميدانية".



وقالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة الروسية مضت قدماً فى تحسين مواقعها على طول خط المواجهة فى أجزاء معينة من منطقة كوبيانسك خلال الأسبوع الماضي، حيث حررت مستوطنة تاباييفكا وصدت 41 هجوماً أوكرانياً.



وفى اتجاه دونيتسك، ذكرت "الدفاع الروسية" أن المجموعة القتالية الجنوبية صدت 22 هجومًا أوكرانيًا فى منطقة دونيتسك خلال الأسبوع الماضي، كما حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فى أكثر من 2245 جنديا و5 دبابات و19 مركبة قتالية مدرعة، و63 مركبة عسكرية أخرى، و28 مدفعية ميدانية، فى منطقة دونيتسك خلال الأسبوع الماضي.



وفى اتجاه جنوب دونيتسك، أفادت "الدفاع الروسية" بأن المجموعة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوستوك (شرق)، صدت 9 هجمات للجيش الأوكرانى فى منطقة جنوب دونيتسك خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف البيان أن الخسائر الأسبوعية للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة جنوب دونيتسك بلغت ما يصل إلى 735 عسكريا، ودبابتين، و6 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة عسكرية أخرى، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين من طراز جراد.



وفى اتجاه زابورويجيا، ذكر بيان الجيش الروسى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تزيد عن 385 عسكريا خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى دبابة واحدة، و9 عربات قتالية مدرعة، و19 آلية أخرى، و15 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية من طراز جراد.



جويًا، شن الجيش الروسى - بحسب البيان - 37 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات بدون طيار على مراكز صنع القرار والمجمع الصناعى العسكرى فى أوكرانيا، بالإضافة إلى الترسانات والبنية التحتية للمطارات العسكرية خلال الأسبوع الماضى بين 27 يناير و3 فبراير.



وأضاف البيان أنه تم أيضا استهداف "الترسانات وقواعد الوقود، بالإضافة إلى ضرب مواقع انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".