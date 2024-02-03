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مظاهرات أمام منزل نتنياهو تطالب بعزله وإجراء انتخابات مبكرة

2/3/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Youm7) شهد محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا تظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة فورية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين فى غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة بشأن إعطاء الأولوية للتوصل لصفقة لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين لدي الفصائل الفلسطينية وسط خلافات سياسية بين حكومته.

كما تظاهر مئات الإسرائيليين فى حيفا مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإعادة الأسرى.







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