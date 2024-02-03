مظاهرات أمام منزل نتنياهو تطالب بعزله وإجراء انتخابات مبكرة

(MENAFN
- Youm7) شهد محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا تظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة فورية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين فى غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة بشأن إعطاء الأولوية للتوصل لصفقة لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين لدي الفصائل الفلسطينية وسط خلافات سياسية بين حكومته.
كما تظاهر مئات الإسرائيليين فى حيفا مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإعادة الأسرى.
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