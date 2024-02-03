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مظاهرات فى فيينا تطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

2/3/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل أبناء الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا تظاهراتهم الأسبوعية للتضامن مع الفلسطينيين فى قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة.

وتجمع عدة آلاف، مساء اليوم/السبت/، أمام مقر أوبرا فيينا ثم قاموا بمسيرة فى وسط العاصمة حاملين أعلام فلسطين وعدة لافتات تحمل كلمات " غزة يجب أن تعيش " و" أوقفوا قتل الاطفال " و" الحرية لغزة ".


ودعا المتظاهرون إلى سرعة توفير الغذاء والدواء لسكان غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف أعمال التهجير والإبادة الجماعية فى قطاع غزة.


وكانت النمسا قد حذرت إسرائيل فى وقت سابق من شن هجمات على جنوب قطاع غزة باعتبار أن هذا الأمر يفاقم من خطورة الصراع ويقضى على أى فرصة قريبة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.







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