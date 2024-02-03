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زيلينسكى: من المهم أن نفعل كل شئ حتى تتمكن أوكرانيا من الانتصار على روسيا

2/3/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم /السبت/ إنه من المهم الحفاظ على تماسك العالم الحر وبذل كل ما هو ممكن لضمان قدرة أوكرانيا من الانتصار على روسيا.

جاء ذلك خلال الكلمة اليومية لزيلينسكى بالفيديو حسبما ذكرت وكالة يوكرينفورم، وقال الرئيس الأوكرانى اليوم هو يوم آخر من امتناننا واحترامنا لجميع أولئك الذين يساعدون الدولة على الصمود والقتال من أجل أوكرانيا والخروج منتصرة.


وأعرب عن شكره لجميع شركاء أوكرانيا الذين دعموا بلاده، ويستمر العمل مع فرق الدول الأوروبية لتعزيز أوكرانيا، وتطوير حزم دفاعية جديدة، وتنفيذ حلول أمنية جديدة، قائلًا: "لدينا هذا الأسبوع قرارات جديدة بشأن دعم بلادنا من ألمانيا وهولندا".









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