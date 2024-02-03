زيلينسكى: من المهم أن نفعل كل شئ حتى تتمكن أوكرانيا من الانتصار على روسيا

(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم /السبت/ إنه من المهم الحفاظ على تماسك العالم الحر وبذل كل ما هو ممكن لضمان قدرة أوكرانيا من الانتصار على روسيا.
جاء ذلك خلال الكلمة اليومية لزيلينسكى بالفيديو حسبما ذكرت وكالة يوكرينفورم، وقال الرئيس الأوكرانى اليوم هو يوم آخر من امتناننا واحترامنا لجميع أولئك الذين يساعدون الدولة على الصمود والقتال من أجل أوكرانيا والخروج منتصرة.
وأعرب عن شكره لجميع شركاء أوكرانيا الذين دعموا بلاده، ويستمر العمل مع فرق الدول الأوروبية لتعزيز أوكرانيا، وتطوير حزم دفاعية جديدة، وتنفيذ حلول أمنية جديدة، قائلًا: "لدينا هذا الأسبوع قرارات جديدة بشأن دعم بلادنا من ألمانيا وهولندا".
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