فوز الأهلى والزمالك وبتروجت برابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة

(MENAFN
- Youm7) أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024
للمجموعتين الأولى والثانية.
وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 والزمالك على طلائع الجيش 3/0
بالمجموعة الأولى.
بينما شهدت المجموعة الثانية الثانية فوز
كل من، الأهلى على القناة 3/0 و بتروجت على سموحة 3 / 1.
وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة
فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام
فى شهر يناير
الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.
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