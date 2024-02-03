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فوز الأهلى والزمالك وبتروجت برابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة

2/3/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024
للمجموعتين الأولى والثانية.



وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 والزمالك على طلائع الجيش 3/0
بالمجموعة الأولى.



بينما شهدت المجموعة الثانية الثانية فوز
كل من، الأهلى على القناة 3/0 و بتروجت على سموحة 3 / 1.



وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة
فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام
فى شهر يناير
الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.












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