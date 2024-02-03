فيتوريا يتمسك بمهمته مع منتخب مصر ويرفض عرض الشباب السعودى

MENAFN - Youm7) رفض روى فيتويا المدير الفني لمنتخب مصر، عرضًا لتدريب الشباب السعودى خلال المرحلة المقبلة، متمسكًا باستكمال مهمته مع المنتخب الوطنى.وكشف مصدر مقرب من فيتوريا إن المدرب البرتغالى تلقى عرضين من السعودية خلال الساعات الأخيرة، لكنه رفضهما مؤكدا على أنه يرغب في استكمال مهمته مع الفراعنة معلقًا: "حزين على ما حدث في كوت ديفوار وأتمنى تحقيق شيء لمنتخب مصر لاسعاد الجماهير".ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة التقارير الفنية والطبية والإدارية بشأن مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا والخروج من دور الـ16، بجانب حسم موقفه من فيتوريا.

تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بإعتذار للشعب المصرى عبر بيان رسمي عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح، كما أكد اتحاد الكرة فى بيانه عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل لإصدار بعض القرارات الهامة.

وجاء نص البيان كالتالى:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة ، علي ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.وإذ يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.



