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منتخب الشاطئية يرسل قائمته النهائية بكأس العالم للفيفا الإثنين المقبل

2/3/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Youm7) يرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة المنتخب النهائية المشاركة في كأس العالم الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين المقبل.



ويشارك
المنتخب في دورة عمان الدولية حاليا مع كل من منتخبات عمان وإيطاليا للكرة الشاطئية في الحدث الأبرز بسلطنة عمان خلال الساعات المقبلة بنظام النقاط.



ويستضيف الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباريات بطولة عمان الدولية للكرة الشاطئية خلال يناير وفبراير 2024.



واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل، وتضم القائمة كلا من: زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى علي صاصا، حسان محمد، الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مسئول المهمات.












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