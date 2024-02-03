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اتحاد الكرة لـاليوم السابع: لم نفاوض أى مدرب للمنتخب.. ولدينا اجتماع لحسم مصير فيتوريا

2/3/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر في إدارة اتحاد الكرة ،
حقيقة التفاوض مع مدرب جديد لتدريب منتخب مصر بعد تردد أكثر من اسم لتولي المهمة أبرزهم البرازيلي ميكالي والفرنسي هيرفي رينارد والمدرب الوطني حسام حسن.



وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن اجتماع مجلس الإدارة غدًا سيتم خلاله حسم مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، موضحًا أن التفاوض مع أي مدرب تم طرح اسمه هو مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.



وكان "اليوم السابع" علم باتفاق مجلس ادارة اتحاد الكرة على منح فيتوريا قيمة مستحقاته كاملة والشرط الجزائي كاملاً أيضًا، لكن على 3 دفعات بالتقسيط.



ومن المقرر عرض هذا الاتفاق على فيتوريا اليوم، قبل اجتماع اتحاد الكرة غدا للإعلان عن قرارات مصيرية تخص استمرار الجهاز الفني من عدمه.



وينتظر اتحاد الكرة رد فيتوريا وسط محاولات بإقناعه على الموافقة، لفسخ التعاقد، بعد وداع منتخب مصر لأمم إفريقيا مبكرا من دور الستة عشر.



وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.












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