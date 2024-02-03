تعرف على حجم إصابة وسام أبو علي في الأهلي ومدة الغياب المتوقعة

MENAFN - Youm7) تعرض وسام أبو علي لاعب الأهلي الجديد للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران فريقه أمس الجمعة، بعدما اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية عقب مران الأهلي.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن وسام أبو علي يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي من اليوم، ويتحدد مدة غيابه خلال أسبوع وفقا لاستجابته للعلاج.

وأكد المصدر أن مدة غياب أبو علي لم تتحدد حتى الآن وقد يحتاج من 10 إلى 15 يوما، ولم يتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد أو لحاقه بالمباراة حتى الآن وهو ما سيتحدد خلال الأيام القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏ واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التى حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏ وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التى جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبو علي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وكان أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قد أكد أن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏



