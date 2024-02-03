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افتتاح بطولة الكويت الدولية السنوية ال22 لسباقات الهجن بإقامة 21 شوطا وسط مستويات لافتة

2/3/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم السبت بطولة الكويت الدولية السنوية ال 22 لسباقات الهجن بمضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة بإقامه 21 شوطا من أصل 82 شوطا مقررة بالبطولة وتستمر على مدى ستة أيام وسط مستويات لافتة واسعة من الهجن المشاركة والعائدة لملاك من الكويت والدول الخليجية والعربية.
وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 17 شوطا بالفترة الصباحية فيما جرت 4 أشواط رئيسية في الفترة المسائية تزامنا مع الافتتاح الرسمي للبطولة وخصصت جميعا للهجن (الحقائق) ذات الاعمار الصغيرة موزعة على (القعدان والابكار) على مسافة 4 كيلومترات.
وأسفرت نتائج الأشواط الرئيسية عن فوز الملاك الكويتيين بثلاثة منها جاءت عبر الذلول (خزامة) لمالكها ناصر العجمي التي احرزت المركز الأول بالشوط الأول كما أحرز الذلول (مدهال) لمالكه عبدالله المري المرتبة الأولى بالشوط الثاني فيما حازت الذلول (متاهة) لمالكها محمد المري من الكويت على المركز الأول بالشوط الثالث في حين آل الشوط الرابع لقطر بعد فوز الذلول (جزل) لصاحبه علي المري بالمرتبة الأولى.
وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب حضوره اليوم الافتتاحي للبطولة ان هذا الملتقى التراثي الكبير يتميز كل عام بمشاركة خليجية وعربية ودولية كبيرة بفضل تنظيمه الرائع من قبل النادي مشيدا بهذا التنظيم وبمستويات السباقات الرفيعة.
وأكد عبدالله حرص الهيئة على دعم هذا البطولة الكبيرة التي تجسد إرث الدول الخليجية والعربية لإنجاحها لما تحظى به من متابعة من محبيها وهم " كثر" مهنئا ملاك الهجن الفائزين بأشواط اليوم الافتتاحي للبطولة.
من جانبه أكد رئيس النادي الكويتي لسباقات الهجن حسين الدواس في تصريح مماثل ل(كونا) ان اليوم الأول للبطولة ظهر بمستوى فني عال في معظم أشواطه متوقعا ان يستمر هذا التنافس القوي حتى ختام البطولة الخميس المقبل.
وقال الدواس ان الهجن العائدة لملاك الكويت حققت نتائج مميزة هذا اليوم بأحرازهم الفوز ب9 أشواط من أصل 21 ما يبشر بنتائج مماثلة للهجن الكويتية بالايام المقبلة مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة المستمر للبطولة وكذلك لجهات الدولة ذات الصلة التي تبذل جهودا مقدرة لتسهيل التنظيم.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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