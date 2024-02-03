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انطلاق الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع (التحالف الإسلامي) لمحاربة الإرهاب بمشاركة وزير الدفاع الكويتي

2/3/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 2 (كونا) -- انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وافتتح الاجتماع الذي تستضيفه الرياض رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
ويأتي الاجتماع الثاني لوزراء دفاع التحالف تحت شعار "محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة" ويبحث خلاله الوزراء من الدول الأعضاء والدول الداعمة أهم السبل اللازمة لتعزيز العمل لمكافحة الإرهاب. (النهاية)

خ ن ش / ن س ع




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