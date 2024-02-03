انطلاق الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع (التحالف الإسلامي) لمحاربة الإرهاب بمشاركة وزير الدفاع الكويتي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 2 (كونا) -- انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وافتتح الاجتماع الذي تستضيفه الرياض رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
ويأتي الاجتماع الثاني لوزراء دفاع التحالف تحت شعار "محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة" ويبحث خلاله الوزراء من الدول الأعضاء والدول الداعمة أهم السبل اللازمة لتعزيز العمل لمكافحة الإرهاب. (النهاية)
خ ن ش / ن س ع
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