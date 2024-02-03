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الرئيس التركي يعلن تسليم 75 ألف منزل لمتضرري الزلزال العنيف خلال شهرين

2/3/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 3 - 2 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن حكومته ستسلم
خلال شهرين 75 ألف منزل للذين تضرروا من كارثة الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا قبل نحو عام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل أقيم لسحب القرعة على تسليم 7275 منزلا في ولاية هطاي بجنوبي تركيا وهي واحدة من 11 ولاية تضررت من تلك الكارثة.
وأضاف أردوغان أن الدراسات التي أجرتها الحكومة أظهرت أن عدد المستحقين للمنازل في منطقة الزلزال هم 390 ألفا وأن حفل اليوم "لتسليم 7275 منزلا لأصحاب الحقوق".
وتابع "تدريجيا سنسلم 40 ألف منزل قيد الإنشاء حاليا في المنطقة إلى المستحقين كلما اكتملت أعمال البناء" وأنهم سينتهون من تسليم 75 ألف منزل في جميع أنحاء منطقة الزلزال في غضون شهرين على أن يصل إجمالي المنازل التي تسلم بنهاية هذا العام إلى 200 ألف.
وكان الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023 بقوة 7ر7 درجات وتبعته مئات الهزات الارتدادية العنيفة قد خلف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين وأحدث دمارا هائلا في الأبنية والممتلكات. (النهاية) ا ع س / ه س ص

MENAFN03022024000071011013ID1107805463

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