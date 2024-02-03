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وزير الخارجية الايراني يبحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن التطورات بالمنطقة

2/3/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 3 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم السبت مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ آخر التطورات في المنطقة خاصة الموضوع اليمني.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني ان عبداللهيان أكد خلال استقباله غروندبرغ بطهران دعم بلاده لإحلال السلام والأمن المستدام في اليمن قائلا إن "الجهود المبذولة في هذا السياق ستعود بالنفع على جميع دول المنطقة".
وانتقد عبداللهيان الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن معتبرا هذه الهجمات "تجعل الوضع أكثر تعقيدا والحل السياسي أكثر صعوبة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مطلع الشهر الجاري أن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد أهداف لميليشيات الحوثي في اليمن.
كما دان عبداللهيان ما أسماه "العدوان" الأمريكي الأخير على اهداف في سوريا والعراق و"فشل" النهج القائم على تسوية القضايا عبر اللجوء إلى القوة العسكرية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق في رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
من جانبه أشار غروندبرغ إلى إجراءات الأمم المتحدة لإستباب السلام والاستقرار في اليمن وخفض التوترات في هذا البلد مؤكدا ضرورة التسوية "الجذرية" لأزمات المنطقة عبر الاستفادة من الإمكانيات الإقليمية.
وينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن منذ 12 يناير الماضي بهدف حد قدرتها على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر في ظل توتر متزايد بالمنطقة بعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

م و / م م ج




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