وزير الخارجية الايراني يبحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن التطورات بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 3 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم السبت مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ آخر التطورات في المنطقة خاصة الموضوع اليمني.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني ان عبداللهيان أكد خلال استقباله غروندبرغ بطهران دعم بلاده لإحلال السلام والأمن المستدام في اليمن قائلا إن "الجهود المبذولة في هذا السياق ستعود بالنفع على جميع دول المنطقة".
وانتقد عبداللهيان الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن معتبرا هذه الهجمات "تجعل الوضع أكثر تعقيدا والحل السياسي أكثر صعوبة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مطلع الشهر الجاري أن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد أهداف لميليشيات الحوثي في اليمن.
كما دان عبداللهيان ما أسماه "العدوان" الأمريكي الأخير على اهداف في سوريا والعراق و"فشل" النهج القائم على تسوية القضايا عبر اللجوء إلى القوة العسكرية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق في رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
من جانبه أشار غروندبرغ إلى إجراءات الأمم المتحدة لإستباب السلام والاستقرار في اليمن وخفض التوترات في هذا البلد مؤكدا ضرورة التسوية "الجذرية" لأزمات المنطقة عبر الاستفادة من الإمكانيات الإقليمية.
وينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن منذ 12 يناير الماضي بهدف حد قدرتها على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر في ظل توتر متزايد بالمنطقة بعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
م و / م م ج
MENAFN03022024000071011013ID1107805462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.