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وزير الدفاع: إيمان الكويت راسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق رؤية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب

2/3/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 3 – 2 (كونا) -– أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق رؤية موحدة والارتقاء بمستوى القوات المسلحة وتطوير منظومة عملها وتعزيز قدراتها ودعم جهودها لمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وأوضحت (الدفاع) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الشيخ اليوسف خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لـ(مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في العاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس المجلس.
وتابع الشيخ اليوسف إن "ذلك يأتي انطلاقا من روابط الأخوة والصداقة والمصير المشترك الذي يجمع دول التحالف ويدفعها نحو مواصلة العمل والتنسيق لتأمين وحدة وسلامة أراضيها وحماية مجتمعاتها بشتى الوسائل" ومنها الإسهامات الفكرية والتعليمية.
وأضاف أن الظروف الاستثنائية الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية تدفع الجميع نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات من خلال تطوير منظومة التعاون العسكري الإسلامي المشترك انطلاقا من "اليقين الراسخ والثقة الكبيرة بقدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة في تنفيذ مختلف الأدوار والمهام والواجبات الموكلة إليها".
وعبر عن تقدير دولة الكويت للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها وزراء دفاع دول التحالف بهدف دعم أواصر التعاون والتنسيق والعمل الجماعي المشترك بين قواتها المسلحة.
واكد أن هذا التعاون أثمر العديد من الانجازات والنتائج الملموسة بمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف وما يحمله من نزعات عدوانية من خلال عمليات وقائية تستهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب وعبر دعم ومساندة الدول الأعضاء لتمكينها من السيطرة على هذا الفكر الدخيل على مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
كما أعرب عن فخره واعتزازه وتقديره لجهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ومناصرة الحق العادل لمختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتي يجني الجميع ثمارها بهذا الجمع الطيب المبارك.
وذكرت (الدفاع) أن الشيخ اليوسف تقدم في ختام الاجتماع بالشكر للأمير خالد بن سلمان على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم ضيافة مقدرا جهوده المخلصة في الإعداد والترتيب لأعمال هذا الاجتماع الذي يعد فرصة للتحاور والتشاور حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.(النهاية)

ع ح ك / ط أ ب




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