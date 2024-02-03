وزير الدفاع: إيمان الكويت راسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق رؤية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 3 – 2 (كونا) -– أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق رؤية موحدة والارتقاء بمستوى القوات المسلحة وتطوير منظومة عملها وتعزيز قدراتها ودعم جهودها لمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وأوضحت (الدفاع) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الشيخ اليوسف خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لـ(مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في العاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس المجلس.
وتابع الشيخ اليوسف إن "ذلك يأتي انطلاقا من روابط الأخوة والصداقة والمصير المشترك الذي يجمع دول التحالف ويدفعها نحو مواصلة العمل والتنسيق لتأمين وحدة وسلامة أراضيها وحماية مجتمعاتها بشتى الوسائل" ومنها الإسهامات الفكرية والتعليمية.
وأضاف أن الظروف الاستثنائية الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية تدفع الجميع نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات من خلال تطوير منظومة التعاون العسكري الإسلامي المشترك انطلاقا من "اليقين الراسخ والثقة الكبيرة بقدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة في تنفيذ مختلف الأدوار والمهام والواجبات الموكلة إليها".
وعبر عن تقدير دولة الكويت للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها وزراء دفاع دول التحالف بهدف دعم أواصر التعاون والتنسيق والعمل الجماعي المشترك بين قواتها المسلحة.
واكد أن هذا التعاون أثمر العديد من الانجازات والنتائج الملموسة بمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف وما يحمله من نزعات عدوانية من خلال عمليات وقائية تستهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب وعبر دعم ومساندة الدول الأعضاء لتمكينها من السيطرة على هذا الفكر الدخيل على مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
كما أعرب عن فخره واعتزازه وتقديره لجهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ومناصرة الحق العادل لمختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتي يجني الجميع ثمارها بهذا الجمع الطيب المبارك.
وذكرت (الدفاع) أن الشيخ اليوسف تقدم في ختام الاجتماع بالشكر للأمير خالد بن سلمان على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم ضيافة مقدرا جهوده المخلصة في الإعداد والترتيب لأعمال هذا الاجتماع الذي يعد فرصة للتحاور والتشاور حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.(النهاية)
ع ح ك / ط أ ب
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