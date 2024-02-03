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قطر: انطلاق بطولة العالم للباراموتور (الطيران الشراعي) بمشاركة 14 دولة

2/3/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 3 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت بطولة العالم السادسة للباراموتور - السلاوم 2024 (الطيران الشراعي بالمحرك) التي تنظمها لجنة قطر للرياضات الجوية التابعة للقوات الخاصة المشتركة لأول مرة في قطر بمشاركة 14 دولة وتستمر منافساتها حتى ال13 من فبراير الجاري.
ورحب قائد القوات الخاصة المشتركة ورئيس لجنة قطر للرياضات الجوية العميد الركن جاسم العطية خلال كلمة له في افتتاح البطولة بالدول المشاركة فيها داعيا المشاركين لتقديم المستويات التي ترفع من قيمة وأهمية الرياضات الجوية.
وأضاف العطية أن "الإنجازات القطرية يرجع الفضل فيها إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة" مؤكدا أن دعمها الكبير ساهم بتحقيق النجاح متمنيا للمنتخب القطري المزيد من النجاحات في النسخة الحالية من بطولة العالم.
وشهدت فعاليات افتتاح البطولة عرضا جويا لفريق العروض الجوية التابع للجنة قطر للرياضات الجوية والحاصل على أربعة أرقام قياسية كأكبر تشكيل للتشابك المظلي ليلي ونهاري بالإضافة إلى عرض فيديو خاص ببطلي العالم للباراموتر فئة "الترايك" وهما اللاعب القطري حيان الأحبابي وبطل العالم للباراموتر فئة "الفوت لونشر" الفرنسي أليكس ماثيوس أعقبها عرض جوي لكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.
وأعلنت لجنة قطر للرياضات الجوية عن إنجاز جديد للرياضة القطرية بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق اللاعب القطري نايف البلوشي الرقم القياسي كأسرع طيار باراموتر فوق دائرة مغلقة من مثلث "إف أ أي" القياسي بطول 50 كم في بولندا خلال أغسطس 2023 وجاء الاعلان عن الإنجاز بحضور ممثلة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وكانت قطر فازت باستضافة بطولة العالم السادسة للباراموتور (السلالوم) وذلك في الاجتماع السنوي للجنة الباراموتور والطيران الخفيف الذي أقيم ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية واللجان التنظيمية لأنشطة الرياضات الجوية في مدينة لوزان السويسرية في نوفمبر 2022. (النهاية)

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