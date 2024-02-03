قطر: انطلاق بطولة العالم للباراموتور (الطيران الشراعي) بمشاركة 14 دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 3 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت بطولة العالم السادسة للباراموتور - السلاوم 2024 (الطيران الشراعي بالمحرك) التي تنظمها لجنة قطر للرياضات الجوية التابعة للقوات الخاصة المشتركة لأول مرة في قطر بمشاركة 14 دولة وتستمر منافساتها حتى ال13 من فبراير الجاري.
ورحب قائد القوات الخاصة المشتركة ورئيس لجنة قطر للرياضات الجوية العميد الركن جاسم العطية خلال كلمة له في افتتاح البطولة بالدول المشاركة فيها داعيا المشاركين لتقديم المستويات التي ترفع من قيمة وأهمية الرياضات الجوية.
وأضاف العطية أن "الإنجازات القطرية يرجع الفضل فيها إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة" مؤكدا أن دعمها الكبير ساهم بتحقيق النجاح متمنيا للمنتخب القطري المزيد من النجاحات في النسخة الحالية من بطولة العالم.
وشهدت فعاليات افتتاح البطولة عرضا جويا لفريق العروض الجوية التابع للجنة قطر للرياضات الجوية والحاصل على أربعة أرقام قياسية كأكبر تشكيل للتشابك المظلي ليلي ونهاري بالإضافة إلى عرض فيديو خاص ببطلي العالم للباراموتر فئة "الترايك" وهما اللاعب القطري حيان الأحبابي وبطل العالم للباراموتر فئة "الفوت لونشر" الفرنسي أليكس ماثيوس أعقبها عرض جوي لكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.
وأعلنت لجنة قطر للرياضات الجوية عن إنجاز جديد للرياضة القطرية بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق اللاعب القطري نايف البلوشي الرقم القياسي كأسرع طيار باراموتر فوق دائرة مغلقة من مثلث "إف أ أي" القياسي بطول 50 كم في بولندا خلال أغسطس 2023 وجاء الاعلان عن الإنجاز بحضور ممثلة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وكانت قطر فازت باستضافة بطولة العالم السادسة للباراموتور (السلالوم) وذلك في الاجتماع السنوي للجنة الباراموتور والطيران الخفيف الذي أقيم ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية واللجان التنظيمية لأنشطة الرياضات الجوية في مدينة لوزان السويسرية في نوفمبر 2022. (النهاية)
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