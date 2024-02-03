وزير الخارجية الجزائري يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة الليبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم السبت استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة الليبية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عطاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة الليبية طرابلس.
ووفق البيان جدد الوزير عطاف "استعداد الجزائر للمساهمة من موقعها بمجلس الأمن (كعضو غير دائم بالمجلس) في المرافعة عن انشغالات وأولويات الأشقاء الليبيين للمضي قدما نحو الإسراع في تحقيق حل ليبي-ليبي ينهي الأزمة بصفة نهائية".
وقالت الوزارة في بيانها إن الوزير عطاف سلم المنفي خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكنها لم تكشف عن مضمونها.
وأوضح البيان أن "اللقاء كان فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الليبية" حيث أشاد الطرفان "بعمق أواصر الأخوة والتضامن التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين".
وأكد أن "الطرفين تطرقا إلى عديد الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر إلى جانب المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي".
وفي ختام اللقاء "حمل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الوزير عطاف نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد المجيد تبون وتطلعه للقاء به عن قريب لمواصلة التنسيق معه حول كل المواضيع التي تصب في صلب اهتمامات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين".
ووصل عطاف صباح اليوم إلى طرابلس قادما من تونس حيث كان قد سلم رسالة من الرئيس تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وأجرى مباحثات سياسية مع نظيره التونسي نبيل عمار.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "هذه الزيارات تندرج في إطار تجسيد حرص الرئيس الجزائري على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا والجزائر وتونس وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح هذه البلدان وشعوبها واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي". (النهاية)
م ر / م م ج
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