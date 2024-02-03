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وزير الخارجية الجزائري يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة الليبية

2/3/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم السبت استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة الليبية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عطاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة الليبية طرابلس.
ووفق البيان جدد الوزير عطاف "استعداد الجزائر للمساهمة من موقعها بمجلس الأمن (كعضو غير دائم بالمجلس) في المرافعة عن انشغالات وأولويات الأشقاء الليبيين للمضي قدما نحو الإسراع في تحقيق حل ليبي-ليبي ينهي الأزمة بصفة نهائية".
وقالت الوزارة في بيانها إن الوزير عطاف سلم المنفي خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكنها لم تكشف عن مضمونها.
وأوضح البيان أن "اللقاء كان فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الليبية" حيث أشاد الطرفان "بعمق أواصر الأخوة والتضامن التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين".
وأكد أن "الطرفين تطرقا إلى عديد الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر إلى جانب المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي".
وفي ختام اللقاء "حمل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الوزير عطاف نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد المجيد تبون وتطلعه للقاء به عن قريب لمواصلة التنسيق معه حول كل المواضيع التي تصب في صلب اهتمامات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين".
ووصل عطاف صباح اليوم إلى طرابلس قادما من تونس حيث كان قد سلم رسالة من الرئيس تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وأجرى مباحثات سياسية مع نظيره التونسي نبيل عمار.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "هذه الزيارات تندرج في إطار تجسيد حرص الرئيس الجزائري على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا والجزائر وتونس وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح هذه البلدان وشعوبها واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي". (النهاية)

م ر / م م ج


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