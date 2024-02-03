وزراء دفاع التحالف الإسلامي: توحيد المواقف لإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 2 (كونا) -- أكد وزراء الدفاع بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم السبت أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأعرب البيان عن عزم الدول الاعضاء على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء خطر الإرهاب والوقوف ضده وتشديدهم على أهمية العمل الجماعي المشترك وحرصهم على مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه من خلال العمل الجماعي المنظم والتخطيط الشامل وفق خطط ومبادرات تدعم مجالات التحالف الرئيسية المتمثلة في المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري.
وأفاد البيان بأن المجتمعين اتفقوا على إطلاق صندوق لتمويل مبادرات التحالف يكون مخصصا لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة.
وأشاد البيان بما جرى التوصل إليه في هذا الاجتماع من توافق في الرؤى وأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها التحالف لمحاربة الإرهاب من خلال أعضائه وبالشراكة القائمة مع الدول الصديقة الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب المبنية على احترام مبادئ الشرعية الدولية ورحب بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف مستقبلا.( النهاية)
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