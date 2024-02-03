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وزراء دفاع التحالف الإسلامي: توحيد المواقف لإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

2/3/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 2 (كونا) -- أكد وزراء الدفاع بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم السبت أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأعرب البيان عن عزم الدول الاعضاء على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء خطر الإرهاب والوقوف ضده وتشديدهم على أهمية العمل الجماعي المشترك وحرصهم على مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه من خلال العمل الجماعي المنظم والتخطيط الشامل وفق خطط ومبادرات تدعم مجالات التحالف الرئيسية المتمثلة في المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري.
وأفاد البيان بأن المجتمعين اتفقوا على إطلاق صندوق لتمويل مبادرات التحالف يكون مخصصا لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة.
وأشاد البيان بما جرى التوصل إليه في هذا الاجتماع من توافق في الرؤى وأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها التحالف لمحاربة الإرهاب من خلال أعضائه وبالشراكة القائمة مع الدول الصديقة الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب المبنية على احترام مبادئ الشرعية الدولية ورحب بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف مستقبلا.( النهاية)

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