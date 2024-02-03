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وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان التطورات في غزة

2/3/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم السبت التطورات في قطاع غزة ومحيطه.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية التركي.
وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)

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