وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان التطورات في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم السبت التطورات في قطاع غزة ومحيطه.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية التركي.
وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)
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