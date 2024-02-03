النمسا تحذر الاحتلال من الهجوم على جنوبي غزة وتدعم معاقبة المستوطنين في الضفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 3 - 2 (كونا) -- حذر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ اليوم السبت الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم عسكري على جنوبي قطاع غزة وأعلن عن تأييد النمسا فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة.
أدلى شالينبرغ بتلك التصريحات خلال اجتماع عقده خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات التطورات في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.
وقال "يصعب القول إنه يجب على السكان المدنيين التوجه الى جنوب قطاع غزة وفي ذات الوقت تحويل هذه المنطقة الى ساحة هجوم .. هذا ليس ممكنا".
وحذر من أن خطر الوضع الانساني في قطاع غزة يتزايد داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى وأضاف "هذه الأسباب وحدها تكفي لئلا يسمح بالإعلان عن جنوب غزة منطقة حرب".
كما أعلن شالينبرغ "تأييد النمسا لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يرتكبون اعمال عنف".
وأكد أن النمسا تختلف مع الكثير من مواقف الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن فيينا "تساند بوضوح حل الدولتين عن طريق التفاوض وترفض أي عملية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبالتالي يجب أن تظل غزة فلسطينية" (النهاية)
ع م ق / ه س ص
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