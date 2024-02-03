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النمسا تحذر الاحتلال من الهجوم على جنوبي غزة وتدعم معاقبة المستوطنين في الضفة

2/3/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 3 - 2 (كونا) -- حذر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ اليوم السبت الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم عسكري على جنوبي قطاع غزة وأعلن عن تأييد النمسا فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة.
أدلى شالينبرغ بتلك التصريحات خلال اجتماع عقده خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات التطورات في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.
وقال "يصعب القول إنه يجب على السكان المدنيين التوجه الى جنوب قطاع غزة وفي ذات الوقت تحويل هذه المنطقة الى ساحة هجوم .. هذا ليس ممكنا".
وحذر من أن خطر الوضع الانساني في قطاع غزة يتزايد داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى وأضاف "هذه الأسباب وحدها تكفي لئلا يسمح بالإعلان عن جنوب غزة منطقة حرب".
كما أعلن شالينبرغ "تأييد النمسا لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يرتكبون اعمال عنف".
وأكد أن النمسا تختلف مع الكثير من مواقف الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن فيينا "تساند بوضوح حل الدولتين عن طريق التفاوض وترفض أي عملية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبالتالي يجب أن تظل غزة فلسطينية" (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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