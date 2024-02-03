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خيرى بشارة من معرض الكتاب: حكايتى مع السينما بدأت بسرقة 10 جنيهات من جدى

2/3/2024 2:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55 المخرج الكبير خيرى بشار فى إطار لقاء فكرى يحمل عنوان "يوم مر ويوم حلو.. حياتى فى السينما".



روى خيرى بشارة تفاصيل بدايته مع الإخراج والسينما، فقال: "إن بداية علاقتى بالسينما كانت بالسرقة، فجدى كان يعتاد شواء اللحمة وكان يطعم أختى الصغيرة فقط منها، يدخلون الغرفة ويغلقون على أنفسهم ويأكلونها، وانتقامًا منه استغليت دخوله للحمام وأخذت السكين وقمت بشق ملابسه وأخذت 10 جنيهات وفى الخمسينيات كانت ذو قيمة عالية جدًا، وقمت بشراء الفينو والجبنة والبسطرمة وذهبت للسينما وتعرفت على عالم مدهش فى السينما، ولكن لم يكن بذهنى أن أكون مخرج، ولكن أول مرة أخرج من فيلم أسأل عن اسم المخرج كان فى فيلم نداء العشاق، وكان ليوسف شاهين وكان أول مرة اعرف اسم مخرج الفيلم".



وأضاف: "بنفس السكين قمت بشق حقيبة خالى الذى كان يعتاد تركها فى المنزل، وعثرت على كنز من الكتب وكانت جميعها باللغة الإنجليزية، وتضم صورًا مدهشة فى المسرح والسينما، وحينها سألت أمى عن وظيفته وعمله فعلمت أنه
ممثل ومخرج ومترجم، وبدأت أكون نموذج صغير منه وبدأت فى كتابة المقالات وكانت تنشر فعليًا.



وتابع "بعدها رغبت فى أن أكون ممثلاً حتى قال لى خالى يجب أن تسأل نفسك سؤال هل تستطيع أن تكون مثل النجوم الكبار، أم ستكون مثل آلاف الكومبارس، وشعرت حينها أنه يوجه لى رسالة غير مباشرة تعنى إننى ممثل فاشل وحينها دخلت غرفتي وانهمرت فى البكاء، ثم بعدها اشتريت كتاب مترجم عن الانجليزية عن صناعة
الفيلم
واستخلصت منه
أن أهم عنصر لنجاح الفيلم هو المخرج، فقررت أن أكون مخرجًا، ودخلت معهد السينما عام 1964".
















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