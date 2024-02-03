جيم كاري يعود لـsonic The Hedgehog 3 بعد السقوط المدوى في الجزء الثاني

MENAFN - Youm7) كشفت عدة تقارير اجنبية، عن عودة النجم العالمي جيم كاري، للجزء الثالث من فيلم Sonic the Hedgehog بنفس شخصيته كعالم مجنون، على أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة ويطرح العام المقبل بدور العرض السينمائي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن "كاري"، صاحب شخصية العالم المجنون في سلسلة أفلام Sonic the Hedgehog، سيعود في الجزء الثالث لاستكمال أحداث الجزء الأخير الذى حقق إيرادات تخطت 870.8 مليون دولار في دور العرض.

وكانت أحداث الجزء الثاني في السلسلة انتهت بسقوط دكتور روبوتنيك من روبوت عملاق إلى الأرض بالأسفل، وهو سقوط قد يكون مميتًا، ومع ذلك، في مشهد ما بعد ذلك، تم الكشف عن عدم العثور على جثة الدكتور روبوتنيك، مما مهد الطريق لخصم سونيك الرئيسي للقيام بعودة دراماتيكية.

وحصل الجزء الأول من فيلم

Sonic the Hedgehog

على تقييم 64% على موقع التقييمات

Rotten Tomatoes، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ودارالجزء الأول من فيلم

Sonic the Hedgehog

حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.