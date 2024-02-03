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أبرز المعلومات عن والدة تارا عماد.. من أصول أوروبية ومولودة فى البلقان

2/3/2024 2:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) توفيت منذ قليل والدة الفنانة تارا عماد ، حيث أعلنت الفنانة عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى، وأكدت أن صلاة الجنازة غدًا الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن والدة تارا عماد، التي تعود أصولها إلى مدينة مونتينجرو وهى إحدى دول البلقان الأوروبية.

وكشفت تارا عماد في لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى قائلة:

أنها ليست مصرية 100% حيث إن نصفها مصري والنصف الآخر من مونتينجرو المعروفة في مصر باسم“الجبل الأسود”، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان.

وأكدت أنها زارتها أول مرة وهى فى الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

يشار إلى أن أخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.







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