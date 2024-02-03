محمد صبحى يستضيف عائلة ونيس ومؤتمر صحفى عقب العرض بحضور الفنانة نورهان

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- Youm7) يستضيف الفنان الكبير محمد صبح العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمر صحفي بحضوره وحضور الفنانة نورهان، وأبطال المسرحية من الطلبة والطالبات الذي قرروا تقديم المسرحية التي تستند للنص الأصلي لمسرحية "عائلة ونيس" التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان والنجم الكبير محمد صبحي.
وأكدت الفنانة نورهان المشرفة علي المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحي نفسه بعد أن شاهد العرض منذ فترة، وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.
جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروقوهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف .
ونيس
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