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محمد صبحى يستضيف عائلة ونيس ومؤتمر صحفى عقب العرض بحضور الفنانة نورهان

2/3/2024 2:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) يستضيف الفنان الكبير محمد صبح العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمر صحفي بحضوره وحضور الفنانة نورهان، وأبطال المسرحية من الطلبة والطالبات الذي قرروا تقديم المسرحية التي تستند للنص الأصلي لمسرحية "عائلة ونيس" التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان والنجم الكبير محمد صبحي.

وأكدت الفنانة نورهان المشرفة علي المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحي نفسه بعد أن شاهد العرض منذ فترة، وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.

جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروقوهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف .

ونيس








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