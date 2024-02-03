مسلسلات رمضان 2024.. أحمد مكى وأكرم حسنى ونيللى كريم نجوم الضحك هذا العام

MENAFN - Youm7) أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان المبارك، وبدء الموسم الدرامى لعام 2024 الذى يشهد عرض العديد من المسلسلات الجديدة المتنوعة بمختلف التيمات والتي تقدمها المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها المختلفة، ولا يخلو موسم رمضان كل عام من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور من أجل الضحك والخروج من ضغوطات الحياة.

ويشهد موسم رمضان 2024 عرض عدد من المسلسلات الكوميدية، فمنها من 15 حلقة والتي أثبتت التجربة أن هذه النوعية تناسب تقديم الكوميديا بشكل كبير، وكذلك من نوعية الـ 30 حلقة، ومن أبرز النجوم الذين يقدمون في شهر رمضان هذا العام، أحمد مكى، أكرم حسنى، نيللى كريم.

أحمد مكى يستمر في تواجده بدراما رمضان ويستكمل سلسلة الكبير أوى الشهيرة اذ يقدم هذا العام الجزء الثامن مع أفكار كوميدية جديدة ومعاصرة، والعمل يشارك في بطولته رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل،

سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي.

أكرم حسنى يعود لدراما رمضان هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث يقدم مسلسل "بابه جه" من 15 حلقة ليحجز مكانه ضمن نوجوم الكوميديا في رمضان 2024، ويشارك في بطولة العمل نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا

والطفلة حور أحمد وتأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويظهر بدور هشام رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

نيللى كريم قررت هذا العام خوض تجربة الكوميديا بعد 3 سنوات من تقديمها "بـ 100 وش" الذى حقق نجاحاً كبيراً، حيث تقدم نيللى في رمضان المقبل مسلسل "فراولة" والذى تظهر فيه بدور ابنة بواب وتعيش رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية حتى تصبح سيدة مجتمع، والعمل يشارك في بطولته

شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.











