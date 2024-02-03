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أبرز اتجاهات الإكسسوارات في 2024.. شنط صديقة للبيئة وسلاسل طبقات

2/3/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Youm7) تهتم المرأة بارتداء قطع إكسسوارات تتوافق مع زيها الذى تنوى ارتداءه وكذلك المناسبة التي ترغب في الذهاب إليها، وفى نفس الوقت تتبع أبرز اتجاهات الموضة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات الإكسسوارات المتوقع انتشارها هذا العام، وفقاً لما ذكره موقع " cyndispivey".

أبرز اتجاهات الإكسسوارات النسائية لعام 2024 حقائب صديقة للبيئة

تعتبر الحقائب المصنوعة من مواد معاد تدويرها من أبرز اتجاهات الحقائب المتوقع انتشارها خلال عام 2024.


حقيبة صديقة للبيئة إكسسوارات كبيرة الحجم

ستحتل الإكسسوارات الجريئة كبيرة الحجم الصدارة في عام 2024، حيث من المتوقع رؤية الكثير من المجوهرات كبيرة الحجم والنظارات الشمسية الكبيرة والحقائب.


اكسسوارات ذات ألوان مبهجة إكسسوارات زهرية كبيرة الحجم

تعد الإكسسوارات التي على هيئة زهور من أبرز اتجاهات الإكسسوارات المتوقع انتشارها هذا العام والتي تضيف لإطلالة المرأة لمسة أنثوية رقيقة.


اكسسوارات زهرية طبقات من القلادة

تعتبر القلادة المصممة من طبقات من أبرز اتجاهات الإكسسوارات المتوقع انتشارها هذا العام، والتي تجعل المرأة تحصل على إطلالة أنيقة ومميزة.


قلادة


قفازات جلدية سوداء

تعتبر القفازات الجلدية السوداء ضرورية خلال فصل الشتاء وهي من أبرز اتجاهات الإكسسوارات المتوقع انتشارها هذا العام أيضاً، كما تضيف لمسة أناقة وجاذبية لإطلالة المرأة.


قفازات





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