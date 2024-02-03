أكثر 3 أبراج محظوظة عاطفيًا في شهر الحب.. اعرف الأسباب وأيام حظها

(MENAFN
- Youm7) يُعتبر شهر فبراير شهر الحب والرومانسية، خاصة أنه الشهر الذي يتم فيه الاحتفال عالميًا بعيد الحب وهناك ثلاثة أبراج محظوظة في الحب خلال هذا الشهر أكثر من غيرها، ووفقًا للتقرير المنشور على موقع YourTango الأمريكي للعلاقات يكونوا هم الأكثر تأثرًا بالحدث الفلكي الخاص بعبور كوكب الزهرة. فتعرف على هذه الأبراج.
برج الثور
برج الثور يعتبر أحد الأبراج المحظوظة في الحب خلال شهر فبراير. يوجد العديد من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر إيجابيًا على حياتهم العاطفية. يوم 3 فبراير، يحدث ترانزيت إيجابي بين فينوس وليليث، مما يعزز التوافق والانسجام في العلاقات الرومانسية. في اليوم نفسه، يحدث ترانزيت آخر بين فينوس وأورانوس، مما يمنح مواليد برج الثور الثقة ليكونوا أنفسهم ويعبروا عن مشاعرهم بحرية. في 13 فبراير، يحدث ترانزيت إيجابي بين فينوس ونبتون، مما يعزز التوافق والانسجام بين الشريكين ويجعلهم يتشاركون الأحلام المشتركة. ينتهي الشهر بقمر كامل في برج الحوت، مما يعزز الرغبة في التعبير عن النفس بصدق وبدون خوف من الرفض.
الأبراج والحب برج الجوزاء
مواليد برج الجوزاء هم أيضًا من الأبراج المحظوظة في الحب خلال شهر فبراير. هناك أحداث فلكية هامة تؤثر على حياتهم العاطفية. في الأيام 3 و 5 و 10 و 29 من فبراير، سيشعر مواليد برج الجوزاء بزيادة الرقة واللطف في علاقاتهم العاطفية. هذه الأحداث الفلكية تعزز الحب والرومانسية وتوفر ضمانات طويلة المدى للعلاقات. يتميز الجوزاء في هذا الشهر بالثقة والرغبة في تحسين نفسهم وإظهار حبهم للشريك. سيكونون قادرين على التفاعل بحب ورعاية مع الحبيب لأنهم يدركون أن الشريك قد تعامل معهم بكل حب ورعاية. برج العذراء
أنت تعلم أنك تحب أن تفعل كل شيء على طريقتك، لذا إذا حدث تحويل حياتك العاطفية إلى شيء مذهل وفقًا لأهوائك، فهذا هو الحال تمامًا. توقع حدوث أحداث رومانسية مثيرة للاهتمام خلال مرور كوكب الزهرة بثلاثي ليليث،
والقمر الجديد في برج الدلو، ومربع عطارد في أورانوس، واقتران الزهرة بالمريخ.
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