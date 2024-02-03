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أكثر 3 أبراج محظوظة عاطفيًا في شهر الحب.. اعرف الأسباب وأيام حظها

2/3/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Youm7) يُعتبر شهر فبراير شهر الحب والرومانسية، خاصة أنه الشهر الذي يتم فيه الاحتفال عالميًا بعيد الحب وهناك ثلاثة أبراج محظوظة في الحب خلال هذا الشهر أكثر من غيرها، ووفقًا للتقرير المنشور على موقع YourTango الأمريكي للعلاقات يكونوا هم الأكثر تأثرًا بالحدث الفلكي الخاص بعبور كوكب الزهرة. فتعرف على هذه الأبراج.
برج الثور

برج الثور يعتبر أحد الأبراج المحظوظة في الحب خلال شهر فبراير. يوجد العديد من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر إيجابيًا على حياتهم العاطفية. يوم 3 فبراير، يحدث ترانزيت إيجابي بين فينوس وليليث، مما يعزز التوافق والانسجام في العلاقات الرومانسية. في اليوم نفسه، يحدث ترانزيت آخر بين فينوس وأورانوس، مما يمنح مواليد برج الثور الثقة ليكونوا أنفسهم ويعبروا عن مشاعرهم بحرية. في 13 فبراير، يحدث ترانزيت إيجابي بين فينوس ونبتون، مما يعزز التوافق والانسجام بين الشريكين ويجعلهم يتشاركون الأحلام المشتركة. ينتهي الشهر بقمر كامل في برج الحوت، مما يعزز الرغبة في التعبير عن النفس بصدق وبدون خوف من الرفض.


الأبراج والحب برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء هم أيضًا من الأبراج المحظوظة في الحب خلال شهر فبراير. هناك أحداث فلكية هامة تؤثر على حياتهم العاطفية. في الأيام 3 و 5 و 10 و 29 من فبراير، سيشعر مواليد برج الجوزاء بزيادة الرقة واللطف في علاقاتهم العاطفية. هذه الأحداث الفلكية تعزز الحب والرومانسية وتوفر ضمانات طويلة المدى للعلاقات. يتميز الجوزاء في هذا الشهر بالثقة والرغبة في تحسين نفسهم وإظهار حبهم للشريك. سيكونون قادرين على التفاعل بحب ورعاية مع الحبيب لأنهم يدركون أن الشريك قد تعامل معهم بكل حب ورعاية. برج العذراء أنت تعلم أنك تحب أن تفعل كل شيء على طريقتك، لذا إذا حدث تحويل حياتك العاطفية إلى شيء مذهل وفقًا لأهوائك، فهذا هو الحال تمامًا. توقع حدوث أحداث رومانسية مثيرة للاهتمام خلال مرور كوكب الزهرة بثلاثي ليليث،
والقمر الجديد في برج الدلو، ومربع عطارد في أورانوس، واقتران الزهرة بالمريخ.








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