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اقطع جزمتك وامشى حافى تريند عالمى على تيك توك لتشجيع التأريض

2/3/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Youm7) "إعادة التواصل مع الأرض وتحسين الصحة الشخصية"، أهم الفوائد التي دافع عنها مشجعو الممارسة العلاجية التي يطلق عليها "التأريض" والتي تقتضي المشي بدون حذاء في الهواء الطلق والوقوف على العشب أو التربة أو الرمل أو أي مادة طبيعية أخرى.



انتشر هذا الاتجاه مؤخرًا على منصة "تيك توك وتبنى الفكرة الكثير من المؤثرين الذين لديهم مئات آلاف المتابعين ووفقًا لموقع صحيفة "مترو" البريطانية تشمل قائمة المشاهير الذين يمارسون المشي بدون حذاء في الشوارع الفنان جايكوب إيلوردي والموسيقي مايك ساباث، حيث رصدتهما عدسات الكاميرات وهما يتجولان بلا أحذية في العام الماضي، في ما اشتهر بـ "صيف الأولاد الحافيين".





تيك توكر تخرج بحذاء بدون نعل


وانتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لزوجين يمارسان المشي بدون حذاء، وكشفا عن "خدعة" لإخفاء الحقيقة وجعل الناس يعتقدون أنهما يرتديان حذاء عندما في الواقع يكونان حافيي القدمين.



وظهرت في الفيديو كريستي فريتز، إحدى مؤثري تيك توك من ولاية أوهايو، وكشفت كيفية قص الجزء السفلي من الأحذية وتوثيقها لحظة دخولهما المتاجر التي عادةً ما تمنع الدخول بدون حذاء، مما يتيح لهما السير حافيي القدمين والاندماج مع الآخرين. وتقول كريستي في الفيديو: "بما أن بعض الأماكن التجارية لا ترغب في رؤيتنا حافيي القدمين تمامًا، فإن قص الجزء السفلي من أحذيتنا يتيح لنا أن نكون حافيي القدمين ولكن نمتزج مع الجميع. هذا التضحية كبيرة ولكننا كنا على استعداد لاتخاذها".



وتزعم كريستي أن مجموعة أحذيتها تبلغ قيمتها أكثر من 20,000 دولار، ولكنها كانت على استعداد لتدميرها جميعًا من أجل الاستمتاع بفوائد المشي بدون حذاء.





تدمير الاحذية



المشي حافيًا مفيد أم مضر؟


ولكن يواجه المشي بدون حذاء بعض الانتقادات، وأثار الفيديو ردود فعل مفاجئة من مستخدمي تيك توك. فقال أحدهم: "حتى في المنزل لا أحب المشي حافيًا". وكتبت أخرى
"كنت أمشي حافية في المدينة والمزرعة والغابة. تعرضت للإصابات والالتهابات بما فيه الكفاية لتغيير طريقتي". وشاركت ثالثة، قائلة: "المشي حافيًا أو التأريض على العشب أو التربة أو الرمل للاتصال بطاقة الأرض شيء أفهمه تمامًا إذا كنت تعيش في الريف وليس في المدينة".



وفيما كشف أخصائي للعلاج الطبيعي في بريطانيا عن بعض فوائد المشي حافيًا من تقوية العضلات وتحسين التوازن وتحسين التبادل الحراري وكذلك تحسين الحساسية وتقليل الإجهاد والقلق، إلا أن طبيب جلدية حذر من ذلك مشيرًا إلى أن ذلك يعرض القدم وجلدها الحساس إلى الكثير من الإصابات والالتهابات والثآليل التي يمكن أن يكون لها مضاعفات خطيرة للغاية وتعرض للإصابة بأمراض كثيرة.
















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