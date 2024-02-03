اقطع جزمتك وامشى حافى تريند عالمى على تيك توك لتشجيع التأريض

(MENAFN
- Youm7) "إعادة التواصل مع الأرض وتحسين الصحة الشخصية"، أهم الفوائد التي دافع عنها مشجعو الممارسة العلاجية التي يطلق عليها "التأريض" والتي تقتضي المشي بدون حذاء في الهواء الطلق والوقوف على العشب أو التربة أو الرمل أو أي مادة طبيعية أخرى.
انتشر هذا الاتجاه مؤخرًا على منصة "تيك توك وتبنى الفكرة الكثير من المؤثرين الذين لديهم مئات آلاف المتابعين ووفقًا لموقع صحيفة "مترو" البريطانية تشمل قائمة المشاهير الذين يمارسون المشي بدون حذاء في الشوارع الفنان جايكوب إيلوردي والموسيقي مايك ساباث، حيث رصدتهما عدسات الكاميرات وهما يتجولان بلا أحذية في العام الماضي، في ما اشتهر بـ "صيف الأولاد الحافيين".
تيك توكر تخرج بحذاء بدون نعل
وانتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لزوجين يمارسان المشي بدون حذاء، وكشفا عن "خدعة" لإخفاء الحقيقة وجعل الناس يعتقدون أنهما يرتديان حذاء عندما في الواقع يكونان حافيي القدمين.
وظهرت في الفيديو كريستي فريتز، إحدى مؤثري تيك توك من ولاية أوهايو، وكشفت كيفية قص الجزء السفلي من الأحذية وتوثيقها لحظة دخولهما المتاجر التي عادةً ما تمنع الدخول بدون حذاء، مما يتيح لهما السير حافيي القدمين والاندماج مع الآخرين. وتقول كريستي في الفيديو: "بما أن بعض الأماكن التجارية لا ترغب في رؤيتنا حافيي القدمين تمامًا، فإن قص الجزء السفلي من أحذيتنا يتيح لنا أن نكون حافيي القدمين ولكن نمتزج مع الجميع. هذا التضحية كبيرة ولكننا كنا على استعداد لاتخاذها".
وتزعم كريستي أن مجموعة أحذيتها تبلغ قيمتها أكثر من 20,000 دولار، ولكنها كانت على استعداد لتدميرها جميعًا من أجل الاستمتاع بفوائد المشي بدون حذاء.
تدمير الاحذية
المشي حافيًا مفيد أم مضر؟
ولكن يواجه المشي بدون حذاء بعض الانتقادات، وأثار الفيديو ردود فعل مفاجئة من مستخدمي تيك توك. فقال أحدهم: "حتى في المنزل لا أحب المشي حافيًا". وكتبت أخرى
"كنت أمشي حافية في المدينة والمزرعة والغابة. تعرضت للإصابات والالتهابات بما فيه الكفاية لتغيير طريقتي". وشاركت ثالثة، قائلة: "المشي حافيًا أو التأريض على العشب أو التربة أو الرمل للاتصال بطاقة الأرض شيء أفهمه تمامًا إذا كنت تعيش في الريف وليس في المدينة".
وفيما كشف أخصائي للعلاج الطبيعي في بريطانيا عن بعض فوائد المشي حافيًا من تقوية العضلات وتحسين التوازن وتحسين التبادل الحراري وكذلك تحسين الحساسية وتقليل الإجهاد والقلق، إلا أن طبيب جلدية حذر من ذلك مشيرًا إلى أن ذلك يعرض القدم وجلدها الحساس إلى الكثير من الإصابات والالتهابات والثآليل التي يمكن أن يكون لها مضاعفات خطيرة للغاية وتعرض للإصابة بأمراض كثيرة.
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