استغني عن المنظفات الصناعية.. اعرفي إزاي تنظفي الفرن بمواد طبيعية

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- Youm7) تلتهم المنظفات الصناعية جزءًا كبيرًا من الميزانية رغم تفاوت فعاليتها، وتأثيرها الضار على البيئة، ولذلك تبحث الكثيرات عن حلول وبدائل طبيعية لتنظيف المنزل . وتعتبر صودا الخبز مسحوق غير مكلف ويساعد على إزالة القاذورات ويعمل كمزيل للروائح الكريهة، لذلك هو مثالي لتنظيف الفرن، ويمكنك أن تضيفي إليه منتجات منزلية أخرى، لتعزيز قوة التنظيف والتخلص من الطبقة الدهنية التي غالباً ما تغطي الفرن، في خطوات بسيطة حتى تحصلي على فرن نظيف وفقاً لموقع "thespruce". - إفراغ الفرن
قومي بإزالة الرفوف ومقاييس الحرارة وبطانات الفرن لتسهيل عملية التنظيف، استخدمي البخار لتنعيم الدهون العالقة من خلال وضع وعاء مقاوم للحرارة بسعة 2 لتر أو أكبر أو طبق خبز مملوءاً بالماء البارد في الفرن، قومي بضبط حرارة الفرن على 450 درجة والمؤقت من 30 إلى 60 دقيقة، قومي بإطفاء الفرن واتركي الباب مغلق حتى يبرد الفرن، بعد ذلك ستصبح القاذورات ناعمة وجاهزة للتنظيف. - مزج معجون التنظيف
اخلطي كوب واحد من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من الماء في وعاء صغير حتى تصبح عجينة رقيقة قابلة للدهن.
تنظيف الفرن بصودا الخبز
- توزيع المعجون
استخدمي إسفنحة أو فرشاة طلاء نظيفة لتوزيع المعجون على الجدران والأرضية والجانب الداخلي من باب الفرن، استخدمي تلك الطريقة على كل من المعدن وأبواب الفرن الزجاجية، احذري من وضع المعجون على عناصر التسخين الكهربائية وفتحات الغاز، بعد ذلك اغلقي باب الفرن واتركي العجينة لمدة ساعة أو طوال الليل. - تنظيف رفوف الفرن
ضعي الرفوف في حوض فارغ أو حوض استحمام أو أكياس قمامة بلاستيكية شديدة التحمل وقومي برشها بالخل الأبيض المقطر، قومي برش الرفوف بصودا الخبز، عندما تتوقف الرغوة قومي بإضافة الماء الساخن إلى الحوض أو الكيس البلاستيكي حتى يتم تغطية الرفوف بالكامل، اتركي الرفوف تنقع لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل.
تنظيف رفوف الفرن - امسحي المعجون
امسحي جميع أسطح الفرن باستخدام إسفنجة رطبة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة، إذا بقي الطعام ملتصقاً رشي قليلًا من صودا الخبز الجافة على الإسفنجة لفركها وإزالتها، قومي بخلط محلول الشطف من خلال الخلط بين 50% ماء و 50% خل أبيض مقطر في دلو، امسحي أي بقايا متبقية باستخدام إسفنحة أو قطعة قماش، قومي بإزالة الرفوف من ماء النقع وامسحي أي قاذورات متبقية باستخدام إسفنجة، جففي الرفوف وضعيها مرة أخرى في الفرن.
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