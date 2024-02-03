استغني عن المنظفات الصناعية.. اعرفي إزاي تنظفي الفرن بمواد طبيعية

MENAFN - Youm7) تلتهم المنظفات الصناعية جزءًا كبيرًا من الميزانية رغم تفاوت فعاليتها، وتأثيرها الضار على البيئة، ولذلك تبحث الكثيرات عن حلول وبدائل طبيعية لتنظيف المنزل . وتعتبر صودا الخبز مسحوق غير مكلف ويساعد على إزالة القاذورات ويعمل كمزيل للروائح الكريهة، لذلك هو مثالي لتنظيف الفرن، ويمكنك أن تضيفي إليه منتجات منزلية أخرى، لتعزيز قوة التنظيف والتخلص من الطبقة الدهنية التي غالباً ما تغطي الفرن، في خطوات بسيطة حتى تحصلي على فرن نظيف وفقاً لموقع "thespruce". - إفراغ الفرن قومي بإزالة الرفوف ومقاييس الحرارة وبطانات الفرن لتسهيل عملية التنظيف، استخدمي البخار لتنعيم الدهون العالقة من خلال وضع وعاء مقاوم للحرارة بسعة 2 لتر أو أكبر أو طبق خبز مملوءاً بالماء البارد في الفرن، قومي بضبط حرارة الفرن على 450 درجة والمؤقت من 30 إلى 60 دقيقة، قومي بإطفاء الفرن واتركي الباب مغلق حتى يبرد الفرن، بعد ذلك ستصبح القاذورات ناعمة وجاهزة للتنظيف. - مزج معجون التنظيف

اخلطي كوب واحد من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من الماء في وعاء صغير حتى تصبح عجينة رقيقة قابلة للدهن.

تنظيف الفرن بصودا الخبز- توزيع المعجون استخدمي إسفنحة أو فرشاة طلاء نظيفة لتوزيع المعجون على الجدران والأرضية والجانب الداخلي من باب الفرن، استخدمي تلك الطريقة على كل من المعدن وأبواب الفرن الزجاجية، احذري من وضع المعجون على عناصر التسخين الكهربائية وفتحات الغاز، بعد ذلك اغلقي باب الفرن واتركي العجينة لمدة ساعة أو طوال الليل. - تنظيف رفوف الفرن

ضعي الرفوف في حوض فارغ أو حوض استحمام أو أكياس قمامة بلاستيكية شديدة التحمل وقومي برشها بالخل الأبيض المقطر، قومي برش الرفوف بصودا الخبز، عندما تتوقف الرغوة قومي بإضافة الماء الساخن إلى الحوض أو الكيس البلاستيكي حتى يتم تغطية الرفوف بالكامل، اتركي الرفوف تنقع لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل.

تنظيف رفوف الفرن - امسحي المعجونامسحي جميع أسطح الفرن باستخدام إسفنجة رطبة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة، إذا بقي الطعام ملتصقاً رشي قليلًا من صودا الخبز الجافة على الإسفنجة لفركها وإزالتها، قومي بخلط محلول الشطف من خلال الخلط بين 50% ماء و 50% خل أبيض مقطر في دلو، امسحي أي بقايا متبقية باستخدام إسفنحة أو قطعة قماش، قومي بإزالة الرفوف من ماء النقع وامسحي أي قاذورات متبقية باستخدام إسفنجة، جففي الرفوف وضعيها مرة أخرى في الفرن.