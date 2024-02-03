حيل تجعل غرفة النوم الصغيرة تبدو أكبر مساحة.. بسيطة وهتخليك تحس بالبراح

(MENAFN
- Youm7) قد يشعر الشخص بالضيق والانزعاج لصغر مساحة غرفة نومه، لذلك يبحث عن كافة الطرق الممكنة التي تساعده في جعلها تبدو أكبر مساحة مما هي عليه، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع عدة حيل نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع " thespruce".
حيل تجعل غرفة النوم تبدو أكبر مساحة الاهتمام بسقف الغرفة
يفضل الاهتمام بسقف الغرفة وذلك لجذب العين لأعلى، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر، حيث تعد الأرفف المدمجة التي تمتد من الأرض إلى السقف طريقة مميزة لإضافة مساحة تخزين واهتمام ومساحة مرئية إلى غرفة النوم ، و البديل الأسهل لها هو استخدام لوح رأس طويلة وأعمال فنية معلقة أو أي قطع ديكور آخر فوق السرير.
اختيار أثاث ذو أرجل
ينصح باختيار قطع أثاث ذو أرجل لكن يفضل أن تكون قطعة واحدة على الأقل ذات ارتفاع معين، سواء كانت منضدة جانبية أو خزانة ملابس أو سرير، فكلما زاد عدد قطع الأثاث المصمم بأرجل كلما ظهرت الأرضيات و ظهرت الغرفة بشكل أكبر مساحة.
غرفة نوم الاهتمام بالنوافذ
ويفضل في غرف النوم صغيرة المساحة، إضافة ستائر صغيرة مع الكثير من النوافذ للفت الأنظار إليها والسماح بإدخال الضوء الذى يجعل الغرفة تبدو بمساحة أكبر.
غرفة نوم صغيرة المساحة الشمعدانات بجوار السرير
يفضل تثبيت الشمعدانات أعلى اللوح الأمامي للسرير أو على المنضدة، لجذب العين كما يقلل من الفوضى البصرية حول السرير، و تعتبر الشمعدانات القابلة للتعديل مثالية للقراءة الليلية ، حيث لا تحتاج سوى تحريك الضوء إلى المكان الذي تريده، ثم دفعه للخلف عند الانتهاء.
إضافة شمعدان على جانبى السرير
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