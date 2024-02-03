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حيل تجعل غرفة النوم الصغيرة تبدو أكبر مساحة.. بسيطة وهتخليك تحس بالبراح

2/3/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Youm7) قد يشعر الشخص بالضيق والانزعاج لصغر مساحة غرفة نومه، لذلك يبحث عن كافة الطرق الممكنة التي تساعده في جعلها تبدو أكبر مساحة مما هي عليه، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع عدة حيل نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع " thespruce".

حيل تجعل غرفة النوم تبدو أكبر مساحة الاهتمام بسقف الغرفة

يفضل الاهتمام بسقف الغرفة وذلك لجذب العين لأعلى، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر، حيث تعد الأرفف المدمجة التي تمتد من الأرض إلى السقف طريقة مميزة لإضافة مساحة تخزين واهتمام ومساحة مرئية إلى غرفة النوم ، و البديل الأسهل لها هو استخدام لوح رأس طويلة وأعمال فنية معلقة أو أي قطع ديكور آخر فوق السرير.

اختيار أثاث ذو أرجل

ينصح باختيار قطع أثاث ذو أرجل لكن يفضل أن تكون قطعة واحدة على الأقل ذات ارتفاع معين، سواء كانت منضدة جانبية أو خزانة ملابس أو سرير، فكلما زاد عدد قطع الأثاث المصمم بأرجل كلما ظهرت الأرضيات و ظهرت الغرفة بشكل أكبر مساحة.


غرفة نوم الاهتمام بالنوافذ

ويفضل في غرف النوم صغيرة المساحة، إضافة ستائر صغيرة مع الكثير من النوافذ للفت الأنظار إليها والسماح بإدخال الضوء الذى يجعل الغرفة تبدو بمساحة أكبر.


غرفة نوم صغيرة المساحة الشمعدانات بجوار السرير

يفضل تثبيت الشمعدانات أعلى اللوح الأمامي للسرير أو على المنضدة، لجذب العين كما يقلل من الفوضى البصرية حول السرير، و تعتبر الشمعدانات القابلة للتعديل مثالية للقراءة الليلية ، حيث لا تحتاج سوى تحريك الضوء إلى المكان الذي تريده، ثم دفعه للخلف عند الانتهاء.


إضافة شمعدان على جانبى السرير








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