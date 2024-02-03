رئيس الشراء الموحد: نستهدف بنهاية 2024 الاعتماد على التصنيع المحلي

كشف اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد أن 45 % من الشركات التى تفوز بالممارسات التى يتم طرحها هى شركات مصرية، كما تستهدف الهيئة الاعتماد الكامل على التصنيع المحلى بنهاية 2024.





وأضاف اللواء بهاء زيدان خلال فعاليات المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل التعاون مع 5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية فى مصر بالتعاون بين هيئة الشراء الموحد والهدى لمستلزمات المعامل الطبية، أن دخول هذا العدد من الشركات يؤكد ثقة الشركات العالمية فى الاقتصاد المصرى، مؤكداً الحرص على توطين الصناعات الطبية فى مصر حيث تعتبر هذه الشركات مصر حقل للمنطقة ورأس للانطلاق منها فى افريقيا.





وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تحصل الشركات على شهادة الجودة من أجل المنافسة، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للشركات الوطنية من أجل تطوير إنتاجها بما يلائم المعايير العالمية وهناك حرص تام على هذا الأمر بالتنسيق مع كافة الجهات.





وأكد "زيدان" أن الدولة المصرية حريصة على توطين صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية بمواصفات وجودة عالمية من أجل تعزيز القدرات المحلية فى هذه المجالات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى منها بما يضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر.





وكشف عن أن الهيئة تتعاون وتنسق مع شركات محلية وعالمية للعمل على نقل التكنولوجيا العالمية فى مجالات الصناعات الطبية الى السوق المصرية عبر شراكات حقيقية تضمن تحسين جودة المنتجات وتطوير العملية الصناعية.



