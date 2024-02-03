التجارة العالمية تستضيف مجموعة جديدة من المهنيين الشباب المنتمين للدول النامية

MENAFN - Youm7) استقبلت المديرة العامةلمنظمة التجارة العالميةWTOنجوزي أوكونجو إيويالا في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف الدفعة الثامنة من برنامج المهنيين الشباب التابع لمنظمة التجارة العالمية (YPP).



انضم المشاركون العشرون المختارون إلى أمانة منظمة التجارة العالمية في أوائل يناير وسيقضون بقية العام في المشاركة في عمل الأقسام في جميع أنحاء المنظمة بحسب الموقع الرسمى للمنظمة ، لافتا انه تم اختيار المهنيين الشباب في منظمة التجارة العالمية (YPs) من بين أكثر من 5500 متقدم، وهم من الاقتصادات النامية وأقل البلدان نمواً (LDCs)، وخاصة أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يعانون من نقص التمثيل على المستوى المهني داخل أمانة منظمة التجارة العالمية. ويعد البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2016، نقطة انطلاق لزيادة التنوع وتوسيع التمثيل في عضوية منظمة التجارة العالمية، مع بناء الخبرة التجارية بين الشباب.

وفي كلمتها الترحيبية، هنأت المديرة العامة أوكونجو إيويالا المهنيين الشباب على نجاحهم في عملية توظيف تنافسية للغاية ، وشددت على أهمية وصولهم في وقت مهم بالنسبة للمنظمة، حيث تستعد لعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في أبوظبي يومي 26 و29 فبراير. كما شكرت معهد التدريب والتعاون الفني (ITTC) على العمل الذي قام به في اختيار المجموعة.



وقالت سماح عيسى الرواحي من سلطنة عمان، متحدثة نيابة عن الشباب الشباب: "إن تفانينا في هذا المسعى يتغذى بشكل أكبر من خلال الاعتراف بأن برنامج المهنيين الشباب ليس مجرد مبادرة لبناء القدرات ولكنه أيضًا فرصة لنا للاستفادة من قدراتنا. الخبرة والمعرفة المتراكمة. ونحن حريصون على المساهمة في موضوعات التجارة الناشئة مثل التجارة الرقمية، وتغير المناخ، والاستدامة البيئية، واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتالي دعم العمل الحالي لمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت: "نحن نقف حازمين في التزامنا بالعمل بلا كلل لتحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، موحدين في إيماننا بأنه يمكننا معًا تشكيل عالم تصبح فيه التجارة قوة قوية للتغيير الإيجابي". ملاحظاتها الكاملة متاحة هنا.

خلال الأسابيع الأولى من وجودهم في الأمانة العامة، استفاد الشباب من برنامج تعريفي مخصص ومكثف ومثري مصمم لمنحهم منظور عالمي حول عمل منظمة التجارة العالمية. هذا العام، تم تمثيل بوركينا فاسو وباكستان والسنغال وسيشيل وتنزانيا لأول مرة بين المشاركين في برنامج المهنيين الشباب.