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طرح مسرحيات محمد صبحى كنصوص مكتوبة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

2/3/2024 2:27:39 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت من محبي قراءة النصوص المسرحية بعد تقديمها كعرض مسرحي علي خشبة المسرح، فمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ 55 يوفر لك هذه الخدمة من خلال مجموعة من الإصدارات عن مسرحيات الفنان الكبير محمد صبح ، فداخل جناح دار سما للنشر تعرض مسرحيات: "خيبتنا، غزل البنات"، وهما مسرحيتان من تأليف محمد صبحي وقدمهما علي مسرحه ثم حولهما لنصوص مسرحية مباعة في كتب .


النصوص المسرحية لأعمال محمد صبحي بمعرض الكتاب

جدير بالذكر أن المعرض يحتوي هذا العام علي كم كبير من النصوص المسرحية والأعمال المسرحية الكاملة لكبار كتاب المسرح ومنها أعمال كاتبنا الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، وأيضًا أعمال الكاتب علي سالم ومسرحياته، والكاتب نبيل بدران، وأعمال لينين الرملي.

يأتى المعرض هذا العام بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.







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