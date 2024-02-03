طرح مسرحيات محمد صبحى كنصوص مكتوبة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

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- Youm7) إذا كنت من محبي قراءة النصوص المسرحية بعد تقديمها كعرض مسرحي علي خشبة المسرح، فمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ 55 يوفر لك هذه الخدمة من خلال مجموعة من الإصدارات عن مسرحيات الفنان الكبير محمد صبح ، فداخل جناح دار سما للنشر تعرض مسرحيات: "خيبتنا، غزل البنات"، وهما مسرحيتان من تأليف محمد صبحي وقدمهما علي مسرحه ثم حولهما لنصوص مسرحية مباعة في كتب .
النصوص المسرحية لأعمال محمد صبحي بمعرض الكتاب
جدير بالذكر أن المعرض يحتوي هذا العام علي كم كبير من النصوص المسرحية والأعمال المسرحية الكاملة لكبار كتاب المسرح ومنها أعمال كاتبنا الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، وأيضًا أعمال الكاتب علي سالم ومسرحياته، والكاتب نبيل بدران، وأعمال لينين الرملي.
يأتى المعرض هذا العام بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).
وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.
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