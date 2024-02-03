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بأحجام ومقاسات مختلفة.. زوار معرض الكتاب يقبلون على شراء المصحف الشريف

2/3/2024 2:27:39 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، العديد من أمهات الكتب المختلفة، كما أن هناك أجنحة تقدم مصحف القرآن الكريم، بشكل وأحجام مختلفة إلى جانب جودة الأغلفة والطباعة.
وقال أحد مسئولي الجناح، إن زوار معرض القاهرة للكتاب يقبلون على شراء المصاحف متوسطة الحجم التي يبلغ مقاسها 14 في 20 سعره 295، وهو من مصاحف تجويد، طبعة جديدة، موضحًا أن دار النشر تمتلك 200 مصحف بمختلف المقاسات والأغلفة والروايات والمترجمات.

مصاحف يمقاسات مختلفة
جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.

كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء
بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.
واستقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل.

مصاحف معرض الكتاب

مصحف التجويد








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