بأحجام ومقاسات مختلفة.. زوار معرض الكتاب يقبلون على شراء المصحف الشريف

(MENAFN
- Youm7) يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، العديد من أمهات الكتب المختلفة، كما أن هناك أجنحة تقدم مصحف القرآن الكريم، بشكل وأحجام مختلفة إلى جانب جودة الأغلفة والطباعة.
وقال أحد مسئولي الجناح، إن زوار معرض القاهرة للكتاب يقبلون على شراء المصاحف متوسطة الحجم التي يبلغ مقاسها 14 في 20 سعره 295، وهو من مصاحف تجويد، طبعة جديدة، موضحًا أن دار النشر تمتلك 200 مصحف بمختلف المقاسات والأغلفة والروايات والمترجمات.
مصاحف يمقاسات مختلفة
جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين حتى الآن إلى 2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.
كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء
بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.
واستقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل.
مصاحف معرض الكتاب
مصحف التجويد
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