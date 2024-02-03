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حسن داود: الكاتب يتغير وتحل الخبرة محل الهواية بمرور الوقت

2/3/2024 2:27:39 PM
(MENAFN- Youm7) حل الكاتب والروائي اللبناني الكبير "حسن داود" ضيفًا بالقاعة الدولية "ضيف الشرف" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في حديث عن "الرواية العربية الآن" وأدار الدوار الروائي المصري طارق إمام.



وقدم الكاتب والروائي طارق إمام السيرة الذاتية للروائي حسن دواد، والتي أوضح خلالها مسيرته الأدبية في عالم الرواية والكتابة، مشيرًا إلى أن الأخير رفض الكتابة في الصحف.



وقال الإمام إنه تعرف على كتابات حسن دواد منذ فترة التسعينيات، ومنذ تلك اللحظة، تأثر به كثيرًا، حتى الوصول إلى "فرصة للغرام الأخير" والتي صدرت مؤخرًا في عام 2023، وتتناول حياة مجموعة من الأشخاص الذين تم حصارهم بسبب كورونا، وتلك المتغيرات النفسية لشخوص الرواية، والتي تتمحور حول العزلة ، وهي نفس الإشكالية التي طرحها في روايته "بناية ماتيلد" السابقة والتي تعلقت أيضًا بعزلة الشخص.



ولفت "إمام" إلى أن موضوع ندوة اليوم تطرق لموضوع كبير ألا وهو مناقشة الرواية العربية الآن، والتي من الممكن أن تفتح محاور كثير لمناقشتها في الوقت الراهن.



وفي بداية حديثه أكد الروائي اللبناني "حسن داود" سعادته بوجوده في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ قال: "أشعر أنني مصري، فمنذ طفولتنا أحاط بنا كل ما هو مصري من سينما لغناء وكتب وأدباء، لدرجة أن أحد أصدقائي عايرني بأنني أعرف عن مصر من كتاب وأدباء ومفكرين، أكثر مما أعرفه عن لبنان".

وتابع "داود" أنه بالنسبة له كروائي تغير كثيرًا، فمنذ أول تجربة نخوضها، تكون الموهبة هي الطاغية في البداية، أما مع مرور الوقت تلعب الخبرة دورًا كبيرًا، فتتراجع الموهبة في الدرجة الثانية، وتحل محلها الخبرة.



وعن العناوين التي تلازم الكاتب قال "داود": "إنه من المتفق عليه ومن المعلوم أن الكتابة مهمة إذا أتت بجديد ليس فقط بالموضوع، ولكن أيضًا بالتنوعات السردية والأفكار التي تقدمها، وأعتقد أن هذه العناوين الأدبية التي تلازم الكتاب في فترة من الفترات، تختلف من فترة زمنية إلى أخرى".



ولفت إلى أنه "من الصعب أن يكون الروائي ناقدًا، فالرواية لا تضيف إلى القارئ معلومة أو هذا التسلسل المعلوماتي الموجود في الكتب الفكرية أو السياسية، أما الرواية فهي أمر آخر فعالم الرواية هو تفتيت العالم، وإعادة تكوينه في قالب سردي، وأن الرواية هي التي تثبت أن البشر هم الأكثر تنوعًا، وأن العالم قادر على إعطاء حياة أكثر مما نعرفها، والرواية هي ما تستطيع التعبير عن هذا التنوع الإنساني والذي لا يستطيع السياسيون إيصاله".



كما تطرق "حسن داود" إلى المشهد الروائي العربي، لافتا النظر إلى تطور الرواية السورية في الفترات الأخيرة، إذ قال: "إن الرواية السورية تطورت كثيرًا في الفترات الأخيرة، والأمر لا يتعلق بالحرب، لكن أغلب ما قرأته من روايات جاء تعبرا عن المواجع، وليست عن الأيدولوجية، فهي كتب عن الانهيار النفسي والاجتماعي والخيبة والسقوط، وكلها روايات ممتازة، وليس سلاح الرواية هو أن يترك الإنسان البشري ذاكرته لحنينه دون تدخل من أحد ويجب أن تنجو الرواية من تلك الأفكار التي تحمل معان أكبر مما تحتمل.



ولفت "داود" إلى أن الرواية التاريخية تكتب بناءً على خطة مرسومة بدقة، ولا يمكن التكهن بالجملة التي سوف تكتب بعد كل مقطع، لذلك أرى أن الكتابة لرواية هي منازعة مستمرة، وهذا امتحان مستمر للكاتب.












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