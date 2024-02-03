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عيد القراء.. اعرف الكتب الأكثر مبيعًا خلال أول 10 أيام بمعرض الكتاب 2024

2/3/2024 2:27:39 PM
(MENAFN- Youm7) بمناسبة عيد القراء الذى تعيشه مصر خلال فعاليات
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55،
نرصد من داخل أروقة المعرض الكتب الأكثر مبيعًا داخل المعرض على مدار العشر أيام منذ انطلاق المعرض حتى الآن.
ففي جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، شملت مؤلفات عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الاعلي مبيعا، ومن أبرزها "مع المتنبي – ألوان – خصام ونقد – صوت أبي العلاء – مع أبي العلاء في سجنه – تجديد ذكرى أبي العلاء – نقد وإصلاح – من آدبنا المعاصر – كلمات – بين بين – من لغو الصيف إلى جد الشتاء – أحاديث – مرآة الضمير الحديث – جنة الحيوان – القتنة الكبرى.. عثمان – مرآة الاسلام – من بعيد – فصول في الأدب والنقد – في الشعر الجاهلي – الأيام – المعذبون في الأرض – من حديث الشعر والنثر – قادة الفكر – في الأدب الجاهلي – مستقبل الثقافة في مصر – ما وراء النهر -
أديب – جنة الشوك – شجرة البؤس – حديث الأربعاء بأجزاءه الثلاثة – دعاء الكروان – على هامش السيرة – الحب الضائع – الشيخان – الوعد الحق – أحلام شهر زاد – تقليد وتجديد – أدبنا الحديث ما له وما عليه – حافظ وشوقي – صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان – في الصيف – لحظات – مدرسة الأزواج – من أدب التمثيل الغربي – من هناك – أندرو ماك – أوديب ،
الأساطير اليونانية – زديج – روح التربية – نظام الأتينيين – من الأدب التمثيلي اليوناني – أراء حرة – كتب ومؤلفون – كليلة ودمنة – الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا.
وأيضًا في جناح قصور الثقافة، جاءت الكتب الأكتر مبيعا سلسلة مائة عام من العزلة، والبخلاء، وسلسلة المستشرقين بأجزائها الثلاث، وسلسلة اصل الأنواع.

الكتب الأكثر مبيعا في معرض الكتاب
وفي جناح صندوق التنمية الثقافية، جاء الكتب الاعلي مبيعا، دليل التطريز السيناوي، والتفاصيل الغائمة، ومن إصدارات المجلس الاعلي للثقافة الموجودة داخل الصندوق وحققت الأعلي مبيعا، التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر 1973، وكتاب طه حسين مستقبل الثقافة فى مصر تقديم الدكتور عماد أبو غازى، وكتاب تطوير اللغة دراسة فى كتاب غلط الضعفاء، كما حقق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، سلسلة ذاكرة المدينة التى تضم الزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة وسيوة.
وحقق المركز القومي للثقافة الأعلي مبيعا، ومن بين العناوين التى تصدرت الأعلى مبيعا، كتاب "ثقافة الاستهلاك" وسعره 22 جنيه، و كتاب "دراسات عن المماليك فى مصر" وسعره 170 جنيه، و كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت فى المسيحية الجزء الأول و الثانى والأول" سعره 75 والثانى سعره 170 جنيه، و كتاب "قصور مصر المنسية" وسعره 110، وكتاب "أهل التشريع وأهل التأويل" وسعرها 100 جنيه، وكتاب "مقدمة فى الأناجيل الثلاثة" وسعرها 80 جنيه، وكتاب "القصة العظيمة للرياضيات" وسعرها 120 جنيه، و"مدريد الإسلامية الوصول الخفية لعاصمة مسيحية" وسعره 140 جنيه، و كتاب "مقدسة فى التصويت المسيحى" وسعره 151 جنيه.

الإصدارات الأكثر مبيعا في المعرض اما بالنسبة لدار الكتب والوثائق القومية، في الكتب الأعلى مبيعا فى الجناح "عيون التاريخ، عجائب الآثار، أخبار البلدان، مدارج السالكين، كرسى الخلافة شاغر، نهاية الأرب في فنون الأدب"، وكتاب "الدرة المنتخبة فى الأدوية المجربة، والحسن بن الهيثم بحوث وكشوف البصرية، وكتاب محمد على الكبير"، وغيرها من الإصدارات.

انا بالنسبة للهيئة العامة المصرية للكتاب، فتعد سلسلة سليم حسن، التي تصل لـ 12 جزءا، وتم الإقبال عليها من قبل زوار المعرض وخاصة الشباب، وتقدر ثمنها لـ2000 جنيه، وسلسلة استعادة طه حسين.

انا بالنسبة بجناح الازهر، كتاب "المواقف للعلامة النظار المتكلم عضد الدين الإيجى المتوفى سنة 756، وكتاب "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكرير والتركيب" تأليف أحمد معبد عبد الكريم عضوء هيئة كبار العلماء.
إصدارات معرض الكتاب

الأطثر مبيعا في المعرض








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