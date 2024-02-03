عيد القراء.. اعرف الكتب الأكثر مبيعًا خلال أول 10 أيام بمعرض الكتاب 2024

(MENAFN
- Youm7) بمناسبة عيد القراء الذى تعيشه مصر خلال فعاليات
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55،
نرصد من داخل أروقة المعرض الكتب الأكثر مبيعًا داخل المعرض على مدار العشر أيام منذ انطلاق المعرض حتى الآن.
ففي جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، شملت مؤلفات عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الاعلي مبيعا، ومن أبرزها "مع المتنبي – ألوان – خصام ونقد – صوت أبي العلاء – مع أبي العلاء في سجنه – تجديد ذكرى أبي العلاء – نقد وإصلاح – من آدبنا المعاصر – كلمات – بين بين – من لغو الصيف إلى جد الشتاء – أحاديث – مرآة الضمير الحديث – جنة الحيوان – القتنة الكبرى.. عثمان – مرآة الاسلام – من بعيد – فصول في الأدب والنقد – في الشعر الجاهلي – الأيام – المعذبون في الأرض – من حديث الشعر والنثر – قادة الفكر – في الأدب الجاهلي – مستقبل الثقافة في مصر – ما وراء النهر -
أديب – جنة الشوك – شجرة البؤس – حديث الأربعاء بأجزاءه الثلاثة – دعاء الكروان – على هامش السيرة – الحب الضائع – الشيخان – الوعد الحق – أحلام شهر زاد – تقليد وتجديد – أدبنا الحديث ما له وما عليه – حافظ وشوقي – صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان – في الصيف – لحظات – مدرسة الأزواج – من أدب التمثيل الغربي – من هناك – أندرو ماك – أوديب ،
الأساطير اليونانية – زديج – روح التربية – نظام الأتينيين – من الأدب التمثيلي اليوناني – أراء حرة – كتب ومؤلفون – كليلة ودمنة – الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا.
وأيضًا في جناح قصور الثقافة، جاءت الكتب الأكتر مبيعا سلسلة مائة عام من العزلة، والبخلاء، وسلسلة المستشرقين بأجزائها الثلاث، وسلسلة اصل الأنواع.
الكتب الأكثر مبيعا في معرض الكتاب
وفي جناح صندوق التنمية الثقافية، جاء الكتب الاعلي مبيعا، دليل التطريز السيناوي، والتفاصيل الغائمة، ومن إصدارات المجلس الاعلي للثقافة الموجودة داخل الصندوق وحققت الأعلي مبيعا، التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر 1973، وكتاب طه حسين مستقبل الثقافة فى مصر تقديم الدكتور عماد أبو غازى، وكتاب تطوير اللغة دراسة فى كتاب غلط الضعفاء، كما حقق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، سلسلة ذاكرة المدينة التى تضم الزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة وسيوة.
وحقق المركز القومي للثقافة الأعلي مبيعا، ومن بين العناوين التى تصدرت الأعلى مبيعا، كتاب "ثقافة الاستهلاك" وسعره 22 جنيه، و كتاب "دراسات عن المماليك فى مصر" وسعره 170 جنيه، و كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت فى المسيحية الجزء الأول و الثانى والأول" سعره 75 والثانى سعره 170 جنيه، و كتاب "قصور مصر المنسية" وسعره 110، وكتاب "أهل التشريع وأهل التأويل" وسعرها 100 جنيه، وكتاب "مقدمة فى الأناجيل الثلاثة" وسعرها 80 جنيه، وكتاب "القصة العظيمة للرياضيات" وسعرها 120 جنيه، و"مدريد الإسلامية الوصول الخفية لعاصمة مسيحية" وسعره 140 جنيه، و كتاب "مقدسة فى التصويت المسيحى" وسعره 151 جنيه.
الإصدارات الأكثر مبيعا في المعرض اما بالنسبة لدار الكتب والوثائق القومية، في الكتب الأعلى مبيعا فى الجناح "عيون التاريخ، عجائب الآثار، أخبار البلدان، مدارج السالكين، كرسى الخلافة شاغر، نهاية الأرب في فنون الأدب"، وكتاب "الدرة المنتخبة فى الأدوية المجربة، والحسن بن الهيثم بحوث وكشوف البصرية، وكتاب محمد على الكبير"، وغيرها من الإصدارات.
انا بالنسبة للهيئة العامة المصرية للكتاب، فتعد سلسلة سليم حسن، التي تصل لـ 12 جزءا، وتم الإقبال عليها من قبل زوار المعرض وخاصة الشباب، وتقدر ثمنها لـ2000 جنيه، وسلسلة استعادة طه حسين.
انا بالنسبة بجناح الازهر، كتاب "المواقف للعلامة النظار المتكلم عضد الدين الإيجى المتوفى سنة 756، وكتاب "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكرير والتركيب" تأليف أحمد معبد عبد الكريم عضوء هيئة كبار العلماء.
إصدارات معرض الكتاب
الأطثر مبيعا في المعرض
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