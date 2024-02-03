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وكالة ناسا تشارك صورًا لعطارد على شكل كرة ديسكو

2/3/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لقطة مختلفة لكوكب عطارد مع كلمات غنائية من أغنية "Murder on the Dancefloor" للمغنية صوفي إليس بيكستور، ويبدو الكوكب من أربع زوايا ويضاء بألوان متعددة مثل كرة الديسكو العاكسة، بما في ذلك الوردي والأرجواني والفيروزي والأصفر.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ردًا على منشور وكالة ناسا، قالت المغنية البريطانية: "أنا فخورة جدًا بإشارة أغنيتي إلى جانب هذا الكوكب الرائع"، مضيفة "عطارد في ديسكو".



ويعد عطارد، أقرب كوكب في نظامنا الشمسي إلى الشمس، صخري ومليء بالحفر، وعندما يكون مرئيا من الأرض فإنه يظهر كنقطة بيضاء.



وإذا تمكن البشر من الاقتراب بدرجة كافية من الكوكب، فسيظهر باللون الرمادي الداكن، بسبب طبقة الغبار السميكة على سطحه.



ولكن في هذه الصورة التي التقطتها وكالة ناسا يظهر عطارد متعدد الألوان، وذلك لأنه تقريبي للأطوال الموجية المختلفة للضوء القادم من الكوكب والتي لا تستطيع العين البشرية رؤيتها.



استخدم برنامج مرصد Messenger أداة MASCS الخاصة به، والتي تم تصميمها للكشف عن المعادن الموجودة على سطح عطارد.



تقول ناسا: "تجمع MASCS مئات الأطوال الموجية المختلفة من الضوء، بدءًا من الأشعة فوق البنفسجية وحتى الأشعة تحت الحمراء القريبة، لاستكشاف معادن عطارد".



ويتم تصور هذه الأطياف من خلال تعيين أطوال موجية مختلفة أو مجموعات من الأطوال الموجية إلى الأحمر والأخضر والأزرق، حتى تتمكن العين البشرية من التمييز بينها.



وهذه الأضواء متعددة الألوان ناتجة عن مجموعة من الاختلافات الفيزيائية والكيميائية على السطح، بما في ذلك التنوع المعدني وعمر التعرض للفوهات.












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