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عيد ميلاد فيس بوك الـ20.. صور تكشف الشكل الأول للمنصة

2/3/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) يبلغ اليوم عمر فيسبوك ، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي غير العالم، 20 عامًا، وفي هذين العقدين، تحول مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، من صبى صغير إلى الملياردير عملاق التكنولوجيا في وادي السيليكون، وقد شهدت المنصة التى ابتكرها تحولاً مذهلاً بنفس القدر.





أول شكل للمنصة



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قطع فيسبوك الذي نعرفه شوطًا طويلًا منذ بدايته، حيث تأسس موقع Facebook في 4 فبراير 2004 على يد مارك زوكربيرج وزملائه في الكلية.



في ذلك الوقت، كان المقصود من الموقع أن يحل محل فيس بوك الحقيقي الذي كان عبارة عن نشرة ورقية تصور طلاب ومعلمي جامعة هارفارد.




صفحة فيس بوك



لم يكن هناك ملف أخبار، ولا جدول زمني، ولا جدران أو تحديثات للحالة، وصورة واحدة فقط لكل ملف شخصي.



كان الموقع ببساطة عبارة عن مجموعة من صفحات الملفات الشخصية المعزولة التي تحتوي على مجموعة من معلومات السيرة الذاتية.




فيسبوك



ولكن، ما لم تكن طالبًا جامعيًا في عام 2004، فمن غير المرجح أن تكون قد شاهدت هذا الإصدار من الموقع.



عندما تم إطلاق فيسبوك لأول مرة، كان المستخدمون بحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني @harvard حتى يتمكنوا من التسجيل، على الرغم من أن الأمر وصل طوال عام 2004 إلى جامعات أخرى أيضًا، بما في ذلك ستانفورد وأكسفورد وكامبريدج.



مارك زوكربيرج فى بداية إنشاء فيس بوك















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