Sunday, 04 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زى النهارده.. إلقاء بدلة فى الفضاء ودورانها حول الأرض مرتين

2/3/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) ألقى رواد الفضاء من المحطة الدولية بدلة فارغة إلى الفضاء من أجل العلم، في مثل هذا اليوم الثالث من فبراير عام 2006، حيث تم تجهيز هذه البدلة الفضائية الفارغة، المعروفة باسم SuitSat، بجهاز إرسال لاسلكي يبث باستمرار رسائل مسجلة مسبقًا من العلماء والطلاب من جميع أنحاء العالم.



وفقا لما ذكره موقع "space"، ألقى قائد البعثة رقم 12 بيل ماك آرثر من وكالة ناسا ومهندس الطيران فاليري توكاريف، رائد فضاء روسكوزموس، بدلة أورلان الفضائية القديمة الفارغة روسية الصنع من على متن محطة الفضاء كتجربة.



وبث أيضا بيانات القياس عن بعد، حتى يتمكن مشغلو الراديو الهواة والعلماء المواطنون على الأرض من المشاركة في تتبع هذه البدلة الفضائية.



لم تدور بدلة SuitSat حول الأرض إلا مرتين قبل أن تنفد بطارياتها قبل الأوان، واحترقت أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.
















MENAFN03022024000132011024ID1107805433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث