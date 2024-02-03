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إنتاج طاقة نووية على القمر.. ناسا تختتم المرحلة الأولى من مشروع المفاعل

2/3/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) تنهي وكالة ناسا مرحلة التصميم لمشروع مفاعل انشطاري نووي صغير لتوليد الكهرباء لاستخدامه على القمر ، حيث يهدف مشروع الطاقة السطحية الانشطارية إلى تطوير مصادر طاقة آمنة ونظيفة وموثوقة على القمر، في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.



ووفقًا لما ذكره موقع "space"، يمكن لمثل هذا النظام أن يلعب دورًا كبيرًا في برنامج أرتميس التابع للوكالة لاستكشاف القمر.



أعلنت وكالة ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية عن عقود مع ثلاث شركات Lockheed Martin وWestinghouse وIX للمرحلة الأولية في عام 2022.



تم تكليف الثلاثي بتقديم تصميم أولي للمفاعل والأنظمة الفرعية، والتكاليف المقدرة وجدول التطوير الذي يمكن أن يمهد الطريق لتشغيل وجود بشري مستدام على سطح القمر لمدة 10 سنوات على الأقل.



قال ترودي كورتيس، مدير برنامج المهام التجريبية التكنولوجية داخل مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، "إن الليلة القمرية تمثل تحديًا من منظور تقني، لذا فإن وجود مصدر للطاقة مثل هذا المفاعل النووي، الذي يعمل بشكل مستقل عن الشمس، يعد خيارًا تمكينيًا للاستكشاف والجهود العلمية على المدى الطويل على القمر".



وأضاف كورتيس، "يمكن أن يكون المفاعل مفيدًا بشكل خاص في القطب الجنوبي للقمر، حيث يُعتقد أن المناطق المظللة بشكل دائم تحتوي على جليد مائي ومواد متطايرة أخرى.



تخطط ناسا بعد ذلك لتمديد عقود المرحلة الأولى لتحسين اتجاه المشروع للمرحلة الثانية، والتي تتضمن تصميم المفاعل النهائي للعرض القمري، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تقديم العروض المفتوحة للمرحلة الثانية في عام 2025.



وتعد خطة المفاعل واحدة من عدد من الخطط النووية الجديدة للفضاء، بما في ذلك إطلاق مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية، تسمى DRACO، بحلول أوائل عام 2026.



كما منحت ناسا مؤخرًا عقودًا لتطوير محولات طاقة برايتون الأكثر كفاءة، والتي تعتبر ضرورية لتحويل الطاقة الحرارية من الانشطار النووي إلى كهرباء.














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