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ناسا تكتشف كوكبًا على بعد 137 سنة ضوئية قد يكون موطنًا للحياة الفضائية

2/3/2024 2:27:35 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشفت وكالة ناسا كوكبًا يبعد 137 سنة ضوئية في المنطقة الصالحة للسكن، والذى يمكن أن يكون مرشحًا للحياة، ويطلق على الكوكب الخارجي اسم TOI-715 b، وهو أكبر بمقدار 1.5 مرة من الأرض ويدور حول نجم صغير يمكن أن ينبعث منه درجة الحرارة المناسبة لتكوين الماء السائل على السطح، وهو عنصر رئيسي لدعم الحياة.



ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخطط علماء الفلك الآن لتحليل خصائص TOI-715 b وأجوائه لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يكون كوكبًا صالحًا للحياة.



وتعد الكواكب الخارجية هي عوالم تقع خارج نظامنا الشمسي، وتمت دراستها منذ عام 2018 بواسطة أدوات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST)، مما يسمح لعلماء الفلك ليس فقط باكتشاف عوالم جديدة ولكن أيضًا بالكشف عن بعض خصائصها الجوهرية.



تم إطلاق القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) قبل ست سنوات لمراقبة هذه الكواكب التي تدور حول نجوم مثل شمسنا.



استخدم فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة برمنجهام مجموعة من التلسكوبات الأرضية لتضييق نطاق موقع TOI-715 b بمجرد أن أرسل TESS أدلة على وجوده.



ووجد الفريق أن مدار TOI-715 b أكثر إحكامًا بكثير من مدار الأرض، مما يعني أنه يعبر وجه نجومه في كثير من الأحيان ويكمل مدارًا واحدًا كل 19 يومًا، وهذا يمكن مقارنته بـ "سنة" وفقًا لمعايير الأرض.



يمكن أن يسبب الموقع اختلافات شديدة في درجات الحرارة بين النهار والليل ويؤثر على المناخ والطقس، وقد يأوي نفس النظام أيضًا كوكبًا ثانيًا بحجم الأرض.
















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