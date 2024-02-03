وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية - جريدة الوطن السعودية

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/3/2024 2:27:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
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