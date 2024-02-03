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حركة النجباء.. لهجة تصالحية بعد الضربات الأمريكية في العراق - جريدة الوطن السعودية

2/3/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد الضربات الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة ضد عشرات المواقع في العراق وسوريا التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران.
ألمح المتحدث باسم حركة النجباء، إحدى الفصائل العراقية الموالية لإيران، إلى الرغبة في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، وأدان حسين الموسوي، في مقابلة مع AP في بغداد الضربات الأمريكية، قائلًا إن واشنطن ((يجب أن تفهم أن كل عمل يثير رد فعل)). لكنه استخدم بعد ذلك لهجة أكثر تصالحية، قائلا: ((لا نرغب في تصعيد أو توسيع التوترات الإقليمية)).
وقال إن المواقع المستهدفة في العراق كانت ((خالية من المقاتلين والعسكريين وقت الهجوم)). في إشارة إلى أنه لم يكن هناك الكثير من الضرر قد يسمح له بتبريرعدم وجود استجابة قوية.
سقوط الضحايا
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الغارات أسفرت عن سقوط ضحايا لكنها لم تذكر رقمًا. وقال رامي عبدالرحمن، الذي يرأس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن 23 شخصا قتلوا في الضربات السورية، جميعهم من المقاتلين العاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الضربات في العراق بالقرب من الحدود السورية أسفرت عن مقتل 16 شخصًا، بينهم مدنيون، ولحقت ((أضرار كبيرة)) بالمنازل والممتلكات الخاصة.
وذكر مسؤول أمريكي أن التقييم الأولي لأضرار المعركة أظهر أن الولايات المتحدة ضربت كل هدف من أهدافها المخططة، إضافة إلى عدد قليل من ((الأهداف الديناميكية)) التي ظهرت مع تكشف المهمة، بما في ذلك موقع صواريخ أرض جو ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية – السفير الموجود خارج البلاد – لتقديم احتجاج رسمي على الضربات الأمريكية على ((مواقع عسكرية ومدنية عراقية)).
الانتقام الأمريكي
وكان الهجوم الجوي هو الطلقة الأولى للانتقام الأمريكي من غارة بطائرة دون طيار أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن نهاية الأسبوع الماضي. وألقت الولايات المتحدة باللوم في ذلك على المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف مدعوم من إيران.

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