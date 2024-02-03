صدمة منتظرة.. مبابي يستعد لإعلان القرار المرتقب

كما ينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر.



وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، في فيديو على قناته الرسمية بـ"يوتيوب": "ننتظر إعلان كيليان مبابي قراره النهائي بشأن مستقبله في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "ريال مدريد وباريس يتوقعان أيضًا إعلان مبابي لقراره النهائي حول وجهته في الموسم المقبل قريبا".



وتابع فابريزيو رومانو: "سيبلغ مبابي القرار أولاً لناصر الخليفي رئيس باريس، ثم ستصبح القصة علنية للجميع".



وختم خبير الميركاتو: "ريال مدريد يعمل الآن بأقصى قدر من القوة على حسم صفقة كيليان مبابي".



من جانبه، قال رامون ألفاريز، الصحفي الشهير بصحيفة "ماركا"، على"إكس": "خطة مبابي هي إبلاغ باريس سان جيرمان بقراره الرسمي قريبًا جدًا.. قد يحدث ذلك الأسبوع المقبل (الذي يبدأ يوم الاثنين)".



وأضاف: "جميع المصادر التي تم الرجوع إليها تشير إلى أن قرار مبابي هو عدم التجديد مع باريس سان جيرمان (في صدمة منتظرة للنادي الفرنسي)".



كل شيء يشير لاقترابه من الريال

على صعيد متصل، قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن هناك حالة متزايدة من التفاؤل بين لاعبي ريال مدريد بشأن قدوم مبابي، ما يدل على أن هناك شيئا ما يحدث في الصفقة.



وأشارت إلى أن لاعبي الريال بات لديهم شعور بأن مبابي سيصل في الصيف بشكل مؤكد، خصوصًا أن مسؤولي الميرنجي ملتزمون بالخطة الموضوعة لحسم الصفقة.



ولم يتبق للتوقيع مع مبابي سوى وضع اللمسات الأخيرة، ما جعل التفاؤل يزداد بشكل كبير في الأيام الأخيرة.



وأشارت إلى أنَّ اسم مبابي في الفترة الأخيرة بدأ يسمع بصوت عالٍ في مكاتب ريال مدريد، وفي الممرات داخل النادي، وحتى في غرفة ملابس الفريق الأول.



وذكرت الشبكة أن الحديث بين نجوم ريال مدريد على لاعب آخر مرتبط بالميرنجي وهو ألفونسو ديفيز، تراجع بعد أن كان ينطق اسمه بشكل متكرر.



وكشفت أن هذه المعلومات قد وصلت إلى لاعبي المرينجي من خلال الحديث مع المديرين أثناء الرحلات أو خلال لقاءات مختلفة.



وألمحت إلى أنه لا يمكن تجاهل أن مبابي نفسه يتمتع بعلاقة رائعة مع العديد من لاعبي ريال مدريد، بدءًا من الفرنسيين (كامافينجا، ميندي، تشواميني) الذين يزاملهم في المنتخب، وأيضا مع فينيسيوس ورودريجو الذي تزامن معهم في حفلات توزيع الجوائز.