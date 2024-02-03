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أنشيلوتي يهاجم تشافي بقسوة

2/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، باقتضاب ولكن بقسوة على تصريحات تشافي هرنانديز، الذي أكد أن الدوري الإسباني "مشوش بالكامل" وأن "هذا ما يراه حتى الأعمى"، مؤكداً أن مدرب برشلونة يهبط لمستوى لا يليق بالمحترفين.
وقال أنشيلوتي اليوم السبت رداً على سؤال عن تلك العباراة التي قالها تشافي الجمعة: "أعتقد أنني محترف، وباعتباري محترفاً لا أريد الهبوط إلى هذا المستوى احتراماً لكرة القدم الإسبانية. لا تسألني أكثر عن هذا لأنني لا أريد الهبوط لمستوى لا يليق بالمحترفين".


وبنفس الطريقة رد المدرب الإيطالي على اتهامات رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، قائلاً "لا أهبط إلى هذا المستوى"، حينما وجه له سؤال ثان من الصحافيين حول التصريحات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية من جانب النادي الكاتالوني.
وشعر أنشيلوتي، الذي كانت تربطه علاقة جيدة بتشافي، بخيبة أمل كبيرة من تصريحات المدرب الكاتالوني بعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقرارات التي اتخذها حكم المباراة بناء على طلب التحكيم عبر الفيديو.


كان تشافي أكد في مؤتمر صحافي أنه يتفق تماماً مع تصريحات لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين"، على اعتبار أن الحكام يتأثرون بها.


وقال "هذا يشوه المسابقة بالكامل. ويؤثر عليهم بالكامل، وهذا ما يراه حتى الأعمى".

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