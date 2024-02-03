إيران تهزم اليابان وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

إيران تهزم اليابان وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا
التاريخ
2/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) فازت إيران اليوم السبت على اليابان المرشح الأقوى للظفر بكأس آسيا المقامة في قطر وتأهلت لنصف نهائي البطولة.
وانتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد لليابان، حيث سجل هدفا إيران محمد محبي، علي رضا جاهان، وسجل لليابان هيديماسا موريتا.
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