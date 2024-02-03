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إيران تهزم اليابان وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

2/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فازت إيران اليوم السبت على اليابان المرشح الأقوى للظفر بكأس آسيا المقامة في قطر وتأهلت لنصف نهائي البطولة.

وانتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد لليابان، حيث سجل هدفا إيران محمد محبي، علي رضا جاهان، وسجل لليابان هيديماسا موريتا.

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